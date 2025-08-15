Cabello responde al despliegue militar de EEUU: “Nosotros también estamos desplegados”

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela Credito: Web

15-08-25.-El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este jueves que las autoridades venezolanas mantienen un despliegue en las aguas que corresponden al país, en alusión a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.



«Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano», declaró Cabello durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).



El alto funcionario reiteró que en Venezuela no se produce droga ni se utiliza el territorio nacional como ruta de distribución, y responsabilizó directamente a la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) de liderar actividades ilícitas. Según afirmó, la DEA es el «único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo» y «depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente».



«Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos», sostuvo Cabello, al desestimar las acusaciones estadounidenses.



Contexto del despliegue estadounidense

De acuerdo con información oficial, el gobierno del presidente Donald Trump clasificó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, giró más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y movilizó a más de 5.000 militares hacia la frontera sur y el Caribe.



En una entrevista concedida el miércoles a la cadena Fox, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculó bienes confiscados —valorados en millones de dólares— con el presidente Nicolás Maduro, a quien responsabiliza de actividades de narcotráfico.



Acusaciones contra Maduro

«Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa», expresó Bondi. La funcionaria recordó que el pasado 7 de agosto se duplicó —de 25 a 50 millones de dólares— la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.



Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y a altos funcionarios civiles y militares de encabezar el llamado ‘Cartel de los Soles’, señalamiento que el chavismo ha rechazado de manera categórica.



