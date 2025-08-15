(VIDEO) El contundente mensaje de un expresidente colombiano a Trump: "Saque sus manos de América Latina"

El expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, envió este jueves un contundente mensaje al mandatario de EE.UU., Donald Trump, tras su reciente arremetida contra varios países y gobiernos de Latinoamérica.

"Presidente Trump, saque las manos de América Latina", empieza el video donde Samper advierte al líder estadounidense sobre sus actos de injerencia contra América Latina, como ha sido la reciente intervención de su gobierno en los procesos penales contra los expresidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; y de Colombia, Álvaro Uribe.

"No se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en el Brasil y juzga a Uribe en Colombia", dijo, al tiempo que aconsejó también no tratar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "como un criminal", esto en referencia a la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su administración a cambio de la captura del mandatario venezolano.

Presidente Trump (@POTUS): saque las manos de América Latina. No se meta con la justicia que castiga a @jairbolsonaro en el Brasil y juzga a @AlvaroUribeVel en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará… pic.twitter.com/3CIAAl4WOX — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) August 14, 2025

Samper también advirtió a Trump que de ninguna manera "se le ocurra enviar tropas a la región", porque una acción bélica de esa talla "desatará una guerra de dolorosas consecuencias". El exmandatario colombiano también le recordó al jefe de la Casa Blanca que ningún territorio latinoamericano le pertenece.

"Panamá, presidente, no es suyo, ni de los EE.UU. Ni Malvinas (Argentina), ni Guantánamo (Cuba), nunca lo han sido, nunca lo serán", agregó Samper, quien le exigió acabar "con el bloqueo genocida" que ejerce Washington de forma unilateral contra "Cuba y Venezuela".

El exmandatario colombiano también pidió a Trump que "deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos" que residen en EE.UU., "como si fueran animales". "Aléjese de nosotros, saque sus manos de América Latina, presidente", recalcó Samper.