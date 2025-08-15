Ucrania sobre el tapete

(VIDEO) Hoy se reunen en Alaska Trump y Putin en busqueda de la paz

Hoy es el dia, hoy se reunen Trump y Putin en Alaska para buscar la paz en Ucrania

Credito: Negocios TV

Viernes, 15 de agosto de 2025. Claves del día: Trump y Putin se acercan a la paz, la economía china pincha y Buffet vende Apple

Claves del Día | Donald Trump y Vladímir Putin protagonizan un acercamiento histórico que podría abrir la puerta a la paz. Analizamos los detalles de esta cita clave y sus implicaciones geopolíticas.

Mientras tanto, la economía china muestra signos de debilidad, encendiendo las alarmas en los mercados globales.

Y en Wall Street, Warren Buffett sorprende al vender parte de su posición en Apple, movimiento que sacude a los inversores y genera interrogantes sobre el futuro del gigante tecnológico.

Conduce José Vizner.


