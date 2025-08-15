(VIDEO) Hoy se reunen en Alaska Trump y Putin en busqueda de la paz

Viernes, 15 de agosto de 2025. Claves del día: Trump y Putin se acercan a la paz, la economía china pincha y Buffet vende AppleClaves del Día | Donald Trump y Vladímir Putin protagonizan un acercamiento histórico que podría abrir la puerta a la paz. Analizamos los detalles de esta cita clave y sus implicaciones geopolíticas.Mientras tanto, la economía china muestra signos de debilidad, encendiendo las alarmas en los mercados globales.Y en Wall Street, Warren Buffett sorprende al vender parte de su posición en Apple, movimiento que sacude a los inversores y genera interrogantes sobre el futuro del gigante tecnológico.Conduce José Vizner.