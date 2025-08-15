(VIDEO) Hoy se reunen en Alaska Trump y Putin en busqueda de la paz

Claves del Día | Donald Trump y Vladímir Putin protagonizan un acercamiento histórico que podría abrir la puerta a la paz. Analizamos los detalles de esta cita clave y sus implicaciones geopolíticas.
Mientras tanto, la economía china muestra signos de debilidad, encendiendo las alarmas en los mercados globales.
Y en Wall Street, Warren Buffett sorprende al vender parte de su posición en Apple, movimiento que sacude a los inversores y genera interrogantes sobre el futuro del gigante tecnológico.
Conduce José Vizner.