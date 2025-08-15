Informe de la ONU declara a Venezuela como país libre de droga

Cifras que demuestran las verdaderas rutas de la droga, Venezuela se consolida como un país libre de rutas de la droga Credito: Agencias

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes los resultados del informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que confirma al país como territorio libre de cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína desde hace 15 años.

Durante un discurso en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado subrayó el papel protagónico de Venezuela en el combate al narcotráfico y desenmascaró las operaciones de grupos criminales con nexos en Colombia, Ecuador y Perú.

"Venezuela es la campeona mundial en la lucha contra el narcotráfico y contra todas las mafias vinculadas a países vecinos", afirmó Maduro, quien además denunció las acusaciones "infundadas" de sectores opositores contra dirigentes del oficialismo.

Denuncia contra María Corina Machado: financiamiento del crimen organizado

El mandatario nacional reveló nuevos detalles sobre la investigación que vincula a la líder opositora María Corina Machado con redes del narcotráfico y la mafia albanesa. "Ella recibe financiamiento de estas estructuras criminales", aseveró.

Además, recordó las recientes declaraciones del ministro Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, donde presentó pruebas sobre un supuesto plan terrorista ordenado por Machado. Según el informe, la opositora habría planeado ataques contra la Plaza de la Victoria contra el Fascismo y otras instalaciones estratégicas del país.

Fuerzas venezolanas, clave en la erradicación de drogas

El presidente Maduro reconoció el trabajo de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) junto a las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, que han mantenido una política de "cero tolerancia" frente a los cultivos ilícitos.

El informe de la ONU respalda la efectividad de estas estrategias, que han posicionado a Venezuela como un ejemplo regional en la lucha contra el flagelo de las drogas. "Este es un logro de la Revolución y del pueblo que defiende su soberanía", concluyó.