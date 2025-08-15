El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) desmiente las acusaciones de EEUU intentando vincular a Venezuela con el narcotráfico.

Esta narrativa, impulsada principalmente por la derecha internacional y medios de comunicación, ha servido de base para justificar sanciones, bloqueos y otras medidas contra el país. Sin embargo, el reciente informe de la ONU presenta datos y cifras que contradicen frontalmente estas afirmaciones.

Según el documento, un «cartel» debe tener control sobre tres elementos fundamentales: cultivo, procesamiento y distribución de drogas. El análisis de la ONUDD demuestra que Venezuela no posee ninguno de estos componentes, lo que debilita significativamente la hipótesis del «Cartel de los Soles».

Revelaciones clave del informe de la ONUDD

Ausencia de cultivos y laboratorios: El informe indica que Venezuela es un país libre de sembradíos de coca y no cuenta con laboratorios de procesamiento de drogas.

Baja participación en rutas de tráfico: Del total de droga que se produce en el continente, solo un 5,70% intenta pasar por territorio venezolano, una cifra minúscula en comparación con el 86,55% que transita por rutas controladas en Colombia, Perú y Ecuador.

Altas tasas de incautación: A pesar de los intentos de usar su territorio como ruta, Venezuela ha logrado un 70% de incautación de la droga que intenta pasar por el país en lo que va de año, lo que la convierte en una ruta insegura para el narcotráfico. Esto, según el informe, evidencia una lucha activa del gobierno contra este flagelo.

El informe también destaca que Colombia produce anualmente 1.600 toneladas de cocaína y 450 toneladas de marihuana, con más de 430 mil hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Por otro lado, la ONUDD confirma que una de las principales vías de exportación de drogas hacia Europa son los cargamentos de frutas, una industria dominada por la familia Noboa en Ecuador, lo que plantea serios interrogantes sobre la verdadera dinámica del narcotráfico en la región.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se ha pronunciado en contra de la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, por sus «falsos señalamientos» contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar cárteles de la droga. Con las pruebas del informe de la ONU en la mano, Venezuela se presenta no como un «narcoestado», sino como un «muro de contención» regional, pese a las campañas de desprestigio y al asedio internacional.

Algunas estadísticas del Informe ONUDD 2025

A continuación, se presentan las estadísticas clave sobre el mercado global de drogas, con un enfoque en la producción, procesamiento, distribución y consumo, según el informe de 2025.

Cultivo y Producción

Colombia lidera el cultivo de hoja de coca a nivel mundial, albergando el 67% de los cultivos. Con un aumento del 53% en la producción, el país suma aproximadamente 430,000 hectáreas de sembradíos.

Perú y Bolivia también son productores significativos, con 92,784 y 31,000 hectáreas cultivadas, respectivamente.

La producción global de cocaína ha alcanzado un récord histórico, superando las 3,708 toneladas.

Procesamiento y Distribución

Colombia encabeza también el procesamiento de cocaína, destacándose por una mejora en la eficiencia: ahora se produce 1 kg de cocaína por cada 1 kg de base, cuando antes se necesitaban 3 kg.

Las principales rutas de distribución de drogas se originan en Colombia, Perú y Ecuador, concentrando un 86.5% del flujo de exportación hacia América del Norte y Europa.

En contraste, solo el 5.7% de la droga intenta pasar por Venezuela.

Los cargamentos suelen ser ocultados en cargamentos de frutas, siendo Ecuador un punto crucial en esta logística.

Consumo

El número de usuarios de cocaína ha aumentado drásticamente, pasando de 17 millones hace una década a 25 millones en 2025.

El consumo global de drogas ha alcanzado a 316 millones de personas, lo que representa el 6% de la población mundial entre 15 y 65 años.

Los principales mercados de consumo se encuentran en Estados Unidos, Europa y Oceanía.

Conclusión del informe

El informe de la ONU desmiente la narrativa del «Cartel de los Soles» que ha sido usada para criminalizar a Venezuela. Los datos demuestran que el verdadero epicentro de la producción y distribución de drogas se localiza en los países andinos, especialmente Colombia, Perú y Ecuador, con un destino final en los mercados occidentales. Venezuela no figura como un actor principal en ninguna de las etapas del proceso, lo que pone en evidencia la insostenibilidad de las acusaciones mediáticas.