Continúan las precipitaciones en gran parte del territorio nacional

Venezuela amanece este viernes con lluvias en horas de la mañana, específicamente en Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Falcón, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales y sur del Zulia.

La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), a través de su canal de Telegram, donde reseñó que se esperan en horas de la tarde un incremento de la inestabilidad atmosférica, lo que provocará el desarrollo de lluvias de intensidad moderada a fuerte acompañada de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en los estados Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Trujillo, Mérida, Táchira, Zulia y Falcón.

Por otra parte, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas experimentarán lluvias persistentes y de mayor volumen durante todo el periodo.

Asimismo, en la Gran Caracas habrá nubosidad generadora de lluvias, especialmente en el área costera y zonas interiores. La temperatura máxima oscilará entre 30°C y la mínima estará en torno a los 22°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.