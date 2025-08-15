2025-07-08 Gaceta Oficial 6919

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5150, mediante el cual el Servicio Desconcentrado FONDO ESPECIAL CIUDAD HUMANA, será administrado por un Director General a los fines de la dirección y gestión de los recursos afectados para ejecución de proyectos estratégicos y estructurantes en sectores priorizados por el Ejecutivo Nacional. Nombro al ciudadano Aníbal Eduardo Coronado Millán, como Director General.

►Continuar Leyendo: Gaceta Extraordinaria nº 6.919 martes 08 de julio 2025