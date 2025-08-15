Vicepresidenta Delcy Rodríguez rechaza «ridículo y barato show» de Bondi contra Maduro

El canciller Yván Gil señaló que la fiscal norteamericana hace pasar activos del Estado robados a la nación como bienes personales del Presidente.

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este jueves que la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, persista «en su ridículo y barato show» contra el presidente Nicolás Maduro.

«No puede sacarse de su mente la isla de Epstein…¡Epstein!¡Epstein! y sus fantasmas no la dejan dormir», señaló la alta funcionaria en un mensaje en sus redes sociales.

Este miércoles, Bondi anunció la confiscación de supuestos bienes del presidente Nicolás Maduro, como parte de la campaña de arremetida que mantiene EEUU contra el mandatario venezolano.

Al respecto, el canciller Yván Gil explicó que los supuestos activos confiscados que anunció la funcionaria de Donald Trump, corresponden a robos a la nación venezolana, como el de los dos aviones perpetrados en complicidad con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

«La "fiscal"(Bondi), en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie», escribió Gil en su cuenta de Telegram.

Gil recordó que está estrategia de los gobiernos estadounidenses, ha sido usada primero contra «comunistas, después terroristas, luego armas de destrucción masiva; hoy, narcotraficantes. Cambian las mentiras, no el libreto».

Explicó que el presidente Maduro tiene más de 40 años de servicio público, llevando «una vida sencilla». Al mismo tiempo, denunció que los «verdaderos magnates están en Washington y Miami, saqueando CITGO, robando nuestro oro y confiscando activos».

«Este nuevo show extravagante confirma que ellos huyen hacia adelante ante los golpes certeros dados por el gobierno revolucionario a los grupos terrorista financiados por el Departamento de Estado», escribió.

Finalizó indicando que el país seguirá trabajando y «derrotando todos los planes que intenten criminalizar nuestra revolución bolivariana cristiana y socialista del siglo XXI».