Retienen en Venezuela a 5 colombianos firmantes del Acuerdo de Paz tras cruzar puente fronterizo entre Arauca y Apure

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó a través de un comunicado que, ayer, jueves 14 de agosto, que cinco ciudadanos colombianos permanecen bajo custodia de autoridades de Venezuela desde el pasado 14 de agosto, informó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia.

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la agencia detalló que cuatro de los retenidos son firmantes del Acuerdo Final de Paz suscrito entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, mientras que el quinto es un contratista de la ARN.

Según la información preliminar, los hechos habrían ocurrido en territorio venezolano, en un punto cercano al puente binacional en el departamento de Arauca y el estado Apure frontera entre Colombia y Venezuela..

Entre los retenidos están Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación; Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN; y Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, firmantes del Acuerdo de Paz y escoltas adscritos a la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La ARN indicó que el grupo había participado el 13 de agosto en Fortul, Arauca, en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a asociaciones y cooperativas de excombatientes, como parte de la estrategia de sostenibilidad de la entidad.

El regreso a sus lugares de origen estaba previsto para la tarde del 14 de agosto, pero, según información recibida, decidieron cruzar el puente fronterizo con fines turísticos, momento en el que se habría producido la retención.

La Agencia activó de inmediato los canales institucionales y diplomáticos, en coordinación con la Cancillería, para esclarecer lo ocurrido y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los retenidos. También se estableció comunicación directa con las embajadas de Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colombia para buscar una solución rápida y segura que permita su retorno.