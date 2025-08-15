Internacionalista William Serafino: América Latina vuelve a ser laboratorio de las políticas imperialistas de EE.UU.

Internacionalista William Serafino

15 de agosto de 2025.- El internacionalista William Serafino advirtió que América Latina ha retomado un papel central en la política exterior de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, y se convierte nuevamente en un “elemento de ensayo” para sus estrategias imperialistas.



Durante su participación en el programa radial Cable a Tierra, señaló que desde la administración Trump se confirmó el inicio de una “era dorada” en la que América Latina adquirió relevancia. Sin embargo, señaló que esta atención no responde a intereses de cooperación, sino a la necesidad de aliarse con Estados dependientes, capaces de entregar sus recursos naturales en función de los intereses geoeconómicos estadounidenses.



El analista también se refirió a la situación interna de Estados Unidos, marcada por una creciente disputa entre el movimiento MAGA y los neoconservadores, quienes compiten por definir el rumbo de la política exterior.



Asimismo, explicó que a esa situación se suma una crisis económica y financiera que se manifiesta en la pérdida de poder adquisitivo del dólar, el deterioro del mercado laboral, la situación financiera y una deuda impagable que posee el país norteamericano.



“EE.UU. está montado en una bomba de tiempo (…) Tiene una tendencia estructural a exportar sus crisis mediante procesos de colonización, despliegue militar y manipulación”, advirtió.



En este contexto, Serafino denunció que la vinculación de Venezuela con el llamado “Cartel de los Soles” forma parte de una nueva modalidad de guerra psicológica, similar a las narrativas que sucedieron durante la lucha contra el comunismo.



Destacó que tras estas narrativas se intenta ocultar y distraer del escenario actual que vive Estados Unidos, además es una “excusa” para justificar su rol como “protector” y a través de este controlar, atacar y saquear los recursos del país.

