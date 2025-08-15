Cámara Empresarial Venezolana Turca apuesta por el turismo en Venezuela

15 de agosto de 2025.- Con la llegada de más de 200 empresas internacionales a Venezuela, para participar en la II Rueda de Negocios Internacional 2025, se estima incrementar la actividad turística en el país y fortalecer de esta forma el aparato económico nacional, Informó Dulce Feliciano para contactocanalvzla.

El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Turca (CAVETURK), Hayri Kucukyavuz, indicó que las delegaciones de 15 naciones están visitando las costas y zonas turísticas del país con la intención de llevar sus impresiones a sus países de origen y fomentar el disfrute de los diferentes destinos que ofrecen las tierras venezolanas.

"Las playas de las costas venezolanas son los destinos más atractivos para los turistas turcos. Los Roques, Margarita, Falcón, entre otros, poseen un gran potencial para ofrecer a los viajeros", dijo.

El también presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales Turcos, conocido como Musiad, aseguró que Venezuela podría recibir en el 2025 a más de 100 millones de turistas, de Turquía y Europa, si hay buenos paquetes y reducción del costo de los pasajes.

*Cooperación binacional*

En el marco del referido evento empresarial que se lleva a cabo en el Poliedro de Caracas y, que es promovido por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el presidente de Caveturk, Hayri Kucukyavuz, sostuvo un encuentro con la ministra de Turismo, Leticia Gómez Hernández, para conversar sobre el costo de los boletos entre el país euroasiatico y Venezuela.

Kucukyavuz afirmó que la ministra de Turismo mantiene conversaciones con la aerolínea Turkish Airlines sobre un descuento del 20% en el valor del pasaje; mientras que a través de Musiad y Conviasa se estudia la posibilidad de abrir una ruta comercial Estambul-Caracas.

"Con la ministra Gómez también conversamos sobre la activación de varios hoteles de la cadena Venetur que se encuentran entre un 70 y 80% de operatividad; y a través de la comisión hotelera de Musiad dos empresas dedicadas a la hotelería se evaluarán dichas estructuras para ser activadas en su totalidad", dijo.