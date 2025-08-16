Estados Unidos: La Florida abrira el "Depósito de Deportación", el segundo centro de detención para inmigrantes

Florida abrirá un segundo centro de detención para inmigrantes. El estado afirma que el nuevo centro se gestionará desde una prisión vacía con capacidad para 2.000 detenidos federales. Este se llamará "Depósito de Deportación".

16 de agosto de 2025.-Florida abrirá pronto un segundo centro de detención estatal para inmigrantes en una prisión vacía al oeste de Jacksonville, anunció el gobernador Ron DeSantis el jueves, lo que intensifica el polémico esfuerzo del estado para combatir la inmigración ilegal, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

El nuevo centro de detención se llamará "Depósito de Deportación", dijo el Sr. DeSantis, buscando nuevamente darle un nombre a una instalación que albergará a detenidos federales de inmigración para maximizar su impacto político. Su administración bautizó su primer centro de detención estatal como "Alligator Alcatraz", por su ubicación en los Everglades de Florida. El Partido Republicano de Florida comenzó rápidamente a vender productos con ese nombre.

A diferencia del centro de los Everglades, construido en junio en un aeródromo remoto con poca o ninguna infraestructura, el nuevo centro de detención operará desde la Institución Correccional Baker en la zona rural de Sanderson, Florida. El Departamento de Correccionales de Florida cerró este centro, con capacidad para unos 1300 detenidos, en 2021, tras consolidar varias prisiones del norte de Florida. Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, afirmó que los dormitorios temporales podrían aumentar la capacidad del nuevo centro a aproximadamente 2000 personas. La División de Gestión de Emergencias opera el centro de detención de Everglades, que las autoridades estatales esperan que tenga capacidad para 4000 detenidos para finales de agosto.