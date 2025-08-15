Cumbre Putin-Trump: estas son las delegaciones

Credito: Web

15 de agosto de 2025.- Estados Unidos ha anunciado la composición de su delegación para la cumbre con Rusia que se celebrará este viernes 15 de agosto en Alaska.



El presidente Donald Trump estará acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El equipo incluye también a Howard Lutnick, secretario de Comercio; John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia; y Scott Bessent, secretario del Tesoro.



La lista de personas que viajan con el presidente Trump a Alaska cuenta, además, con los nombres de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff. En total, la delegación de Trump que participará en la cumbre con Putin incluye a 16 personas.



Mientras tanto, la delegación rusa estará compuesta por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor presidencial, Yuri Ushakov, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y el representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev.



Se trata del primer encuentro entre Vladímir Putin y Trump desde 2019 y el primer viaje del presidente ruso a Estados Unidos en casi una década. La cumbre se iniciará a las 11:30 (hora local) con una conversación cara a cara entre los mandatarios, seguida por las negociaciones entre las delegaciones. Después, los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.