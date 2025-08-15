Yulimar Rojas aplaza su reaparición: “Voy con todo a revalidar mi título mundial en Tokio”

Yulimar Rojas, campeona olimpica de Venezuela con records mundiales Credito: Archivo

15-08-25.-La esperada reaparición de la venezolana, Yulimar Rojas, se producirá en el Mundial de Atletismo de Tokio (13 a 21 de septiembre), ya que la plusmarquista mundial de triple salto, campeona mundial y olímpica no participó finalmente esta tarde en el III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara, por una sobrecarga muscular.



La atleta asegura que acudirá a Japón con un claro objetivo: «Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra”, dijo.



Tras algunos altibajos en su recuperación recalcó que en esta fase de la temporada está enfocando «toda la preparación» hacia Tokio, donde pretende llegar «en las mejores condiciones”.



Su entrenador, Iván Pedroso, confirmó que la saltadora venezolana decidió no competir este jueves en Guadalajara debido a una sobrecarga muscular.

