Derechos Humanos Sin Fronteras solicita a la cancillería colombiana gestionar salvoconducto para María Alejandra Díaz

Credito: DHH sin fronteras

15-08-25.-La organización internacional Derechos Humanos Sin Fronteras, con presencia en 14 países, emitió un comunicado este jueves para solicitar a la Cancillería colombiana que interceda ante las autoridades venezolanas para que a la abogada María Alejandra Díaz se le otorgue un salvoconducto que le permita salir bajo protección al país vecino.

Díaz se encuentra asilada en la embajada de Colombia en Caracas desde el pasado enero, cuando fue objeto de persecución y hostigamiento por parte de organismos de inteligencia policial.




