Capturan en Chile al Gordo Alex, presunto autor intelectual del asesinato de Ronald Ojeda

Captura del Gordo Alex, luego de un operativo por Carabineros en Estación Central Credito: Agencias

La Fiscalía de Chile, junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, junto con la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, informaron sobre la captura de uno de los jefes de la banda criminal Los Piratas, presunta facción del llamado "Tren de Aragua" con operaciones en ese país, supuestamente vinculado al secuestro y homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda.

El detenido, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de Ojeda, fue identificado como José Henríquez Pineda, alias Gordo Alex, de nacionalidad venezolana.

La captura ocurrió el miércoles en la noche, luego de un dispositivo de Carabineros en Estación Central por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani y otros delitos similares, reseñaron medios locales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades chilenas ofrezcan mayores detalles sobre la detención del Gordo Alex.

A principios de este año, se efectuó un megaoperativo para detener a miembros de esa supuesta célula del Tren de Aragua, que ya tenía a varios de sus integrantes tras las rejas.

En esa ocasión se reveló que algunos de los delitos que se le imputan a Los Piratas está el doble secuestro con homicidio perpetrado el 28 y el 29 de diciembre de 2023 en Maipú, además de otro doble secuestro con homicidio en San Bernardo.

En este último caso, las víctimas fueron halladas a un costado de la autopista Acceso Sur el 9 de enero de 2024.

Secuestro y asesinato de Ronald Ojeda

El teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda, de 32 años de edad, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en Independencia, en el norte de Santiago de Chile.

Fiscalía de Chile dice que crimen de Ronald Ojeda tiene motivos políticos

Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad y sepultados bajo un bloque de concreto a 1,40 metros de profundidad.

Se han identificado al menos 16 personas como participantes en el asesinato, 7 de las cuales se encuentran detenidas en Chile. Otros 2 sospechosos están en Colombia y otros 2 en Estados Unidos, todos ellos en proceso de extradición al país austral.

Aunque algunos implicados en el crimen han sido detenidos, el caso ha estado marcado por la idea de un móvil político, supone el Ministerio Público chileno.

Al parecer, un testigo del caso, habría señalado, en enero al ministro y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como autor intelectual del crimen. En 2024, Cabello negó una posible participación del gobierno de Nicolás Maduro en el asesinato de Ojeda.