Sudaeseg emitió alerta contra 24 empresas aseguradoras no autorizadas para operar en Venezuela

07-02-23.-La Superintendencia Nacional de la Actividad Aseguradora (Sudaeseg) emitió una alerta donde publica una lista de 24 empresas que venden contratos de seguro y medicina prepagada sin estar autorizadas ni controladas por la autoridad regulatoria, por lo que tienen prohibido ofrecer estos productos.



«Los ofrecimientos realizados por estas empresas ponen en riesgo el interés de los ciudadanos, toda vez que no se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley de la Actividad Aseguradora, que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones con los tomadores, contratantes, asegurados, afiliados, usuarios y beneficiarios», dice el aviso público.



Y sigue: "En consecuencia, hasta tanto estas empresas no autorizadas cumplan con los requisitos para operar en la República Bolivariana de Venezuela, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora exhorta al público en general a no contratar con ellas ni a prestar servicios que faciliten su actividad ilegal".



Igualmente aparecen en la lista: Seguros Macs, Benefit Multinacional, Corporación Oasis F, C.A., Rápido y Seguros Internacional (corredor de seguros), Elite Aliados Loyal C.A., El Progreso Seguro de Vehículos R.L., Gente Sagrada, programa de salud, Sisalud Paraíso, Salud Zulia, Salud Integral Madre Rafols, y Diaplus, C.A.



Igualmente, la Sudaeseg advierte a las empresas reguladas que cualquier «acción o hecho que realicen o contribuya en el posicionamiento o a la expansión de dichas empresas no autorizadas, será castigado con lo previsto en la Ley que regula el ejercicio de la actividad».



En el sector asegurador venezolano entraron empresas que ofrecían coberturas en dólares, ante el enorme rezago de las pólizas en bolívares, debido al impacto inflacionario; sin embargo, esta es una situación que las empresas autorizadas del sector han venido corrigiendo con productos dolarizados y, además, una diversificación de las ofertas, en función de atender a un mercado que padece una situación económica compleja.

