El objetivo:propiarse de los recursos del país, sus acciones criminales son realmente descaradas

(VIDEO) Expresidente. Correa condena las acciones de Trump contra Venezuela

Por: | | Versión para imprimir

Correa rechaza agresión imperial contra Venezuela

Correa rechaza agresión imperial contra Venezuela

Credito: Tele Sur

Jueves, 07 de enero de 2026.- El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista rechazó cómo Donald Trump utiliza una falsa excusa contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, para apropiarse de los recursos del país y cómo sus acciones criminales son realmente descaradas.

Entre otras cosas señaló que hemos retrocedido a la época de la barbarie.

Nunca se ha visto algo tan descarado, dice (Trump), que va ha administrar a Venezuela porque él cree que e gobierno no es bueno, imagínense el precedente que se está sembrando.




Esta nota ha sido leída aproximadamente 284 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas