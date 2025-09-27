Miles de personas se manifiestan en Berlín para pedir el fin del genocidio de Israel en Gaza

Más de 18.000 personas están participando en Berlín en una manifestación para pedir el fin del genocidio en Gaza, el cese de las ventas de armas a Israel y la entrega de ayuda humanitaria a la población del enclave palestino, según informó a EFE la policía de la capital berlinesa.

Anja Dierschke, portavoz adjunta de la Policía de Berlín, apuntó a que la cifra todavía podía ascender, ya que los manifestantes acaban de echar a andar desde la Fuente de Neptuno, en las inmediaciones de la céntrica plaza de Alexanderplatz, en dirección hacia el punto de destino, el Monumento de la Victoria en el parque de Tiergarten.

En la manifestación podían observarse numerosas banderas palestinas y carteles con lemas como "SOS Gaza" o "Sancionad a Israel", mientras que los participantes coreaban eslóganes como 'Free Palestine' (Palestina libre) o 'Viva Palestina' (en español).

La movilización, que aspira a ser la más numerosa en Berlín desde que empezó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, ha sido convocada por una plataforma de oenegés y activistas, así como por la comunidad palestina, y cuenta con el apoyo del partido La Izquierda.

En junio de este año la policía berlinesa había contabilizado 12.000 manifestantes en otra manifestación similar, mientras que los organizadores hablaron de 50.000 participantes.

"Mientras que a la vista de todos el ejército israelí comete atrocidades masivas en Gaza, el Gobierno Federal (alemán) niega la violencia sistemática. ¡Queremos poner fin a la complicidad alemana y salir a la calle contra la así llamada razón de Estado!", afirma el texto de la convocatoria de este sábado, en referencia a la doctrina de que Alemania debe defender a ultranza la seguridad de Israel.

El manifiesto pide por ello al Gobierno alemán que ponga fin a cualquier tipo de cooperación militar con Israel y que emplee "todos los medios disponibles" para que alcanzar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y un alto el fuego inmediato y duradero, sin hacer referencia explícita a sanciones.

En una entrevista radiofónica este sábado, uno de los promotores de la protesta, el violinista judío Daniel Barenboim, afirmó que la mayor parte de organizaciones de derechos humanos, así como la comisión de Derechos Humanos de la ONU emplean entretanto el término "genocidio" para aludir a lo que sucede en Gaza.

"Creo que en Alemania tenemos que aprender mejor a diferenciar entre los judíos, entre el Estado de Israel por un lado y el Israel de Netanyahu por otro lado", afirmó, en referencia a la mentalidad de que debido a la culpa por el Holocausto no se pueden criticar las acciones israelíes.

Las autoridades alemanas, que con frecuencia han reprimido con dureza las manifestaciones propalestinas, desplegaron este sábado a 1.800 agentes, entre efectivos locales de la capital alemana, la Policía Federal y de varios 'Länder'