(VIDEO) Presidente Maduro invita a expertos a corroborar que Venezuela es territorio libre de drogas

El presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, instó a expertos de cualquier país a corroborar que Venezuela es un territorio libre de plantaciones, laboratorios procesadores y tráfico de drogas.

Al respecto, recordó que «todos sabemos dónde está la mayor producción de droga, que es Colombia, movimiento encabezado por Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, heredero del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y, por supuesto, Iván Duque (…) En Colombia hay 500 mil hectáreas de plantaciones de hojas de coca”, destacó el jefe de Estado.

En este orden de ideas, también ratificó que el 87 por ciento de la cocaína que produce Colombia se trafica por el Pacífico. Mientras que la empresa familiar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, «que exporta bananos, transporta el 60 por ciento de droga que produce Colombia, hecho que está comprobado”.

El presidente Nicolás Maduro agregó que, de acuerdo a informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo el cinco por ciento de esa droga la intentan pasar por Venezuela, “pues aquí le damos plomo, gracias a la fusión popular, militar y policial, que a la fecha ha logrado incautar más del 70 por ciento de droga”.

Finalmente, el mandatario nacional agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabaja arduamente para neutralizar cualquier indicio de narcotráfico en territorio nacional; prueba de ello es la intercepción de 402 aviones que intentaban traficar estupefacientes.