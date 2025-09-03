Onda tropical 33 provocará lluvias en gran parte de Venezuela los próximos días

3 de septiembre de 2025.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este miércoles que la onda tropical número 33 se desplaza actualmente sobre el norte de Guyana y alcanzará Venezuela en las próximas horas, con mayor incidencia entre el 4 y 5 de septiembre.

El organismo precisó que esta onda tropical proviene de las islas Cabo Verde, avanza a 27 km/h y podría producir cambios significativos en el clima nacional, con precipitaciones de moderadas a fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

El Inameh también mantiene vigilancia sobre la onda tropical número 34, ubicada en el Atlántico Central Tropical, que se prevé llegue a la Guayana Esequiba entre el 10 y 11 de septiembre.

