Relación comercial entre Venezuela y Colombia crece un 14 % en el primer semestre del 2025

El comercio entre Venezuela y Colombia registró un incremento de hasta 14 por ciento en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según informó hoy lunes Luis Alberto Russian, presidente de la Cámara Venezolana-Colombiana (Cavecol).

El intercambio binacional pasó de unos 500 millones a más de 560 millones de dólares, impulsado principalmente por el aumento de las importaciones venezolanas desde el país vecino.

A través del medio local Unión Radio, Russian detalló que las compras de bienes colombianos subieron cerca de 20 por ciento, al pasar de 427 millones a 508 millones de dólares, mientras que las exportaciones venezolanas descendieron 21 por ciento, reduciéndose de 70 millones a 55 millones en el mismo lapso.

El empresario resaltó el valor del Memorándum de Entendimiento suscrito por ambos Gobiernos, que contempla la creación de una zona económica especial binacional para coordinar consensos sobre movilidad y otros temas fronterizos.

El avance comercial se produjo en paralelo al fortalecimiento de la cooperación binacional en materia de seguridad.

El presidente Nicolás Maduro agradeció el pasado 28 de agosto a su homólogo Gustavo Petro por ordenar el despliegue de 25.000 efectivos militares en el Catatumbo colombiano, con el objetivo de reforzar la soberanía y combatir estructuras criminales en la zona limítrofe.

La medida coincide con tensiones crecientes en la región, marcadas por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha llevado a Caracas y Bogotá a reforzar la coordinación bilateral en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten.

Ambas naciones reanudaron sus relaciones diplomáticas tras la asunción al poder de Gustavo Petro (agosto del 2022), luego de la ruptura de relaciones que inició a principios del año 2019.