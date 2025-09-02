¡Falso positivo! Padrino López desmiente ataque de Venezuela a Guyana en el río Cuyuní

Este lunes 1 septiembre, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, alertó sobre un comunicado de Guyana en el que reporta un nuevo incidente en la zona del alto río Cuyuní.

Mediante un video publicado en su canal oficial de Telegram, el alto funcionario advirtió sobre la posibilidad de que se trate de un «falso positivo» orquestado para desestabilizar la región.

«Denunciamos el intento de crear un nuevo frente de confrontación en medio de la disputa territorial con la Guayana Esequiba. Suficiente presencia militar venezolana hay en la línea de facto con el territorio usurpado y explotado voraz e ilegalmente por el gobierno de Irfaan Ali», sentenció.

En el audiovisual, Padrino López reveló que las autoridades guyanesas afirmaron que sus fuerzas de defensa, mientras navegaban por el río Cuyuní, sufrieron un ataque proveniente desde la costa venezolana. Inmediatamente, el también ministro para la Defensa desmintió categóricamente la veracidad del evento.

«Cuidado con los falsos positivos, cuidado con los fake de las mafias guyanesas y trinitarias, porque por allí intentan crear un frente, un frente de guerra», expresó.

Refuerzo militar venezolano en la frontera

Asimismo, el Vicepresidente Sectorial destacó que Venezuela mantiene una presencia militar sin precedentes en la línea de facto que colinda con el territorio del Esequibo.

A su vez, reiteró la posición oficial de Caracas al calificar esta zona como «territorio nuestro, territorio usurpado y explotado groseramente» por Guyana, acusándola de desconocer los acuerdos históricos como el Acuerdo de Ginebra.

Venezuela se declara como un país en paz

Más allá de la tensión fronteriza, Padrino López aseguró que la situación interna de Venezuela es de completa estabilidad.

Al mismo tiempo, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en fusión con el pueblo y los cuerpos policiales, garantiza la seguridad nacional.

«Podemos decir que tenemos un país en paz, libre de delincuencia, libre de violencia, libre de bandas criminales, libre de organizaciones terroristas no originarias de nuestro país», concluyó.