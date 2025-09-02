Axios: Con su cercanía y unidad, Rusia, India y China asestan un "golpe simbólico" a Trump

Los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, con su homólogo kazajo, Kasym-Yomart Tokáyev, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en Tianjin (China), el 1 de septiembre de 2025. Credito: Agencias

La cercanía y camaradería demostrada por los líderes de Rusia, la India y China durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) —que culminó el lunes en la ciudad china de Tianjin— contrasta con la postura hostil del presidente de Estados Unidos y parece interponerse en los deseos de la Administración Trump de distanciar a las tres potencias, afirma el portal noticioso estadounidense Axios.

"Trump está tratando activamente de abrir una brecha entre la India y Rusia, al tiempo que busca alejar gradualmente a Rusia de China. Por lo tanto, la imagen de los tres líderes literalmente tomados de la mano es, como mínimo, un golpe simbólico", escribió.

La interacción amistosa entre Vladímir Putin, Narendra Modi y Xi Jinping fue tal que el presidente ruso caminó de la mano con el primer ministro indio en dirección al presidente chino, y los tres mantuvieron un breve encuentro trilateral donde se les vio conversar con muy buen ánimo, entre sonrisas y gestos de agrado. Esa unidad que reflejaron dio la vuelta al mundo.

Pero eso no fue todo. Modi y Putin conversaron durante casi una hora en la limusina rusa Aurus. El líder indio reafirmó la importancia de los lazos bilaterales entre Nueva Delhi y Moscú, a la vez que reiteró su invitación al jefe de Estado ruso para que visite la India en diciembre. Por otro lado, en la histórica reunión entre Modi y Xi, ambos recalcaron que sus respectivos países son socios de desarrollo y no rivales, y que sus diferencias no deben convertirse en disputas.

Este ambiente de cordialidad difiere totalmente de los "aranceles y los insultos" de Trump a Modi y de su agresiva campaña de cortejo como contrapeso a China, afirma el artículo. Aunque el presidente norteamericano redobló recientemente su actitud beligerante con Nueva Delhi debido a sus continuas adquisiciones de petróleo ruso, Modi recalcó que no dejará de comprarlo.

Además, como se demostró en la cumbre de la OCS, Modi está trabajando en el deshielo en las relaciones con Pekín tras las escaramuzas fronterizas que tuvieron lugar entre mayo de 2020 y enero de 2021 en el valle del río Galwan. Esto podría "socavar más de una década de esfuerzos de EE.UU. por aliarse con la India en su competencia con China", añade Axios.

"Al menos por ahora, el deseo de la Administración Trump de distanciar a las tres potencias no está dando frutos", concluye.

La postura de Axios concuerda con la expresada por el diario The Wall Street Journal que, en un artículo reciente, afirmó que la sólida unidad que demostraron los líderes de Rusia, China e India en la cumbre de la OCS representa un "mensaje poderoso" para Washington, en un contexto en el que Estados Unidos intenta contener a China y romper sus lazos con Rusia.