(VIDEO) ¿Por qué EUU concentra buques de guerra frente a Venezuela?

Sábado, 30 de agosto de 2025. Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y frente a las costas de Venezuela, lo que muchos interpretan como un intento de presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro.Pero, ¿qué hay realmente detrás de este cerco?En este video analizaremos as razones geopolíticas y estratégicas que explican por qué Washington intensifica sus maniobras en la región, desde el control de las rutas energética hasta la disputa global con China y Rusia por la influencia en América Latina.Acompáñenme en este recorrido para entender cómo Venezuela se ha convertido en un punto clave dentro de la lucha por el predominio mundial y por qué Estados Unidos siente que su poder en el continente se encuentra en retroceso.