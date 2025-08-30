(VIDEO) ¿Por qué EUU concentra buques de guerra frente a Venezuela?

Pero, ¿qué hay realmente detrás de este cerco?
En este video analizaremos as razones geopolíticas y estratégicas que explican por qué Washington intensifica sus maniobras en la región, desde el control de las rutas energética hasta la disputa global con China y Rusia por la influencia en América Latina.
Acompáñenme en este recorrido para entender cómo Venezuela se ha convertido en un punto clave dentro de la lucha por el predominio mundial y por qué Estados Unidos siente que su poder en el continente se encuentra en retroceso.