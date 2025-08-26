Hospital Razetti de Barinas ya cuenta con Wi-Fi para pacientes y familiares

26 de agosto de 2026.-En la emergencia del Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas, personal de Cantv realizó labores técnicas e instalación de una antena que brinda el servicio Wi-Fi para Tod@s.

Estas acciones permiten a pacientes y familiares conectarse en sus celulares o tabletas a Internet de forma libre y gratuita, mediante una red inalámbrica.

Las labores del personal de Cantv incluyeron el tendido y empalme de redes, así como la instalación y programación de los equipos requeridos para la puesta en funcionamiento de este servicio.

En este sentido, la Autoridad Única de Salud en el estado Barinas, Dra. Claudia Bernate, resaltó la relevancia de mantener conectividad en los centros de salud, tanto para pacientes y familiares como para el hospital, debido al suministro de estadísticas epidemiológica y otros datos suministrados al Ministerio del Poder Popular para la Salud.