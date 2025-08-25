Aba Ultra ha conectado a más de 10.000 suscriptores en la región Los Llanos

25 de agosto de 2025.-Cantv ha conectado a más de 10.000 usuarios de la región Los Llanos con el servicio Aba Ultra, 100% fibra óptica, garantizado un Internet estable, confiable y de altas velocidades hasta los hogares, comercios o instituciones públicas, informó Comunicaciones Externas.

Como parte del Plan de Modernización que la Empresa lleva a cabo a nivel nacional, se ha desplegado un equipo multidisciplinario en diferentes municipios de los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, donde la Fuerza Azul ha construido más de 38 mil puertos ópticos y realizó la venta de equipos ONT.

Con estas acciones, Cantv brinda además el acceso a servicios como Aba TV GO y Telefonía IP, mediante la tecnología GPON.

Parte de estas labores se han ejecutado en articulación con el Poder Popular y las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, quienes son el enlace entre la Empresa y las comunidades.

Cantv, entre adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, cumple con compromiso de llegar a cada rincón del país, para garantizar el acceso a las telecomunicaciones en diferentes sectores productivos y sociales de Venezuela.