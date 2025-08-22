Estados Unidos: En medio de la represión los mexicanos envían menos dinero a casa

Está dejando huella.

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, México — Durante décadas, los jóvenes de este pueblo en la ladera han tenido dos opciones: cosechar maíz o ir al norte, informaron Teo Armus, Karla Gachet El Correo de Washington.

Tantos se marcharon para trabajar como jardineros y cocineros en el sur de California, que el dinero que enviaban a casa impulsó una transformación económica.

Las pequeñas casas de adobe en esta comunidad zapoteca de unas 2500 personas dieron paso a casas de cemento de dos pisos con portones de hierro forjado. Se pavimentaron los caminos. Cerca del centro se erigió una cancha de baloncesto.

El dinero de los migrantes creó empleos en la construcción y ayudó a impulsar pequeños negocios. En marzo, los líderes locales inauguraron un arco de bienvenida color durazno a la entrada del pueblo. Una placa en su base honraba "la invaluable ayuda de nuestros compatriotas que trabajan en el extranjero".

Pero como la administración Trump ha obligado a muchos hijos e hijas de Quialana a regresar a México y ha obligado a muchos de los que permanecen en Estados Unidos a reducir sus trabajos, gran parte de la construcción, antes constante, en el pueblo se ha paralizado. Ahora, las puertas ocultan los muros inacabados de fachadas de estilo californiano.

Rosa Gómez Hernández, de 37 años, usó el dinero que le enviaban su padre y un sobrino para iniciar un pequeño negocio de bordado. Pero con el aumento de sus gastos en Estados Unidos y la disminución de sus ingresos, sus pagos mensuales se han reducido de 1500 a 500 dólares.

La mayor parte, dijo, se gasta en medicamentos costosos para la enfermedad crónica de su hermano. Es probable que el total disminuya aún más el próximo año, cuando su padre de 63 años planee regresar a casa.

"En el norte es donde hemos conseguido el dinero para todo: para construir casas, para cuidar a las familias, para sembrar en los campos", dijo. "Si no envían dinero, el pueblo se para".

Las remesas de Estados Unidos, que alcanzaron los 60 mil millones de dólares el año pasado, han contribuido al desarrollo de todo México. Representaron alrededor del 3.5% del PIB de México el año pasado, y poco más del 10% aquí en el estado de Oaxaca, en la costa del Pacífico, una importante fuente de migrantes a Estados Unidos.

Junio ​​registró una caída interanual del 16.2% en las remesas, la mayor caída registrada para ese mes, según informó el Banco de México. Funcionarios de Quialana, cuyos residentes deben descender por una empinada ladera hasta una ciudad para cobrar sus cheques, estiman que los pagos se han reducido en un tercio.

Muchos aquí culpan al presidente Donald Trump y a su ofensiva contra la inmigración. El diario La Jornada de Ciudad de México condenó la "cacería humana", que, según afirmó, estaba provocando una "caída en las transferencias de efectivo de las que dependen millones de familias".