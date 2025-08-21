Diosdado Cabello: "Está en desarrollo una brutal campaña de guerra psicológica contra Venezuela"

Cabello aseguró que la campaña de EEUU contra Venezuela es un guion estructurado, "no es nuevo, ya lo han hecho antes", alertó.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello advirtió que la oposición extremista "está en desarrollo una brutal campaña de guerra psicológica, con la falsa matriz de una intervención estadounidense y un alzamiento militar".

En la emisión número 539 de su programa televisivo Con El Mazo Dando, Diosdado Cabello aseguró que los "patriotas cooperantes" le han enviado datos importantes sobre una campaña que viene desarrollando la Casa Blanca y la derecha ultra fascista, "quieren asustar al pueblo, pero los que terminan asustados son ellos (…) es puro pote de humo".

"Es una falsa matriz de intervención estadounidense y un alzamiento militar (…) pero nosotros anoche estábamos caminando por el Guarataro, con la gente y comiendo yogurt," aseguró Cabello.

Así mismo, el secretario general del PSUV, explicó que la escalada de esta campaña psicológica viene "con el supuesto despliegue en aguas internacionales de los marines, bajo el pretexto de la lucha contra carteles de droga, pero eso es parte de una operación del Departamento de Estado estadounidense".

«Esta brutal campaña es parte de una operación meticulosamente coordinada desde el Departamento de Estado, en particular del Little Marco, quien como te he dicho, utiliza el tema de Venezuela para su propio crédito político, para venderse como un halcón, y así empezar su propia guerra contra el vicepresidente JD Vance, quien ha sido ‘por ahora’bendecido por el catire Trump como su favorito para las elecciones presidenciales en 2028», reza el dato leído en una carta por el ministro Cabello.

También aseguró que todas "estas mentiras y el show se caerán por su propio peso (…) es bueno recordarle a los vende humo que ese despliegue no es nada nuevo, es algo que incluso hicieron en la primera administración de Trump".

Cabello hizo un llamado al pueblo a recordar "¿cuántos ataques hemos resistido, y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ya mañana es el día, que se acabó?, y después nadie pide disculpas, nadie dice que se equivocó, aseguró.

El secretario general del PSUV, aseguró que esas coincidencias prueban que todo es un guion estructurado y exaltó la fortaleza del pueblo venezolano ante las innumerables agresiones y sanciones ilegales por parte del imperialismo, desde la llegada del Comandante Hugo Chávez.

Marco Rubio y María Machado

Cabello reveló que una fuente desde la Casa Blanca, le aseguró que «hasta las ruedas de prensa están siendo orquestadas, preparando preguntas y respuestas, para contrarrestar las declaraciones del gobierno de Venezuela».

Adelantó que "las declaraciones de la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, están llevando a Trump al despeñadero, porque esas ideas contra Venezuela tienen cero posibilidades".

Diosdado también refirió que otra fuente, informó desde Florida, que Marco Rubio quiere generar falsos positivos con ataques a figuras de la administración, para poder escalar la situación y atentar contra la paz del país".

Aseguró en el Mazo Dando que "Marco Rubio y Chris Landau quieren avanzar con los planes de Machado, para luego quedar como los héroes, y así labrar un futuro político en EEUU".

«Están desesperados», dijo Cabello y "están financiando grupos para ejecutar actos de violencia para el mes de septiembre (…) quieren asustar al pueblo y doblegar a la Fuerza Armada, pero eso no pasará».

El secretario general del PSUV aseguró que "a los extremistas hay que advertirles que la fusión cívico-militar-policial, desmontará una vez más estos actos y saldrán bien jodidos".