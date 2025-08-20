Donald Trump le muestra a Zelensky y Macron mercancia que dice "4 años más" y Trump 2028 (Llamó la atención)

Una foto tras bambalinas de Trump mostrando a los presidentes Zelenski y Macron su tienda de merchandising esta semana. Credito: Margo Martin/X

La sala de Mercancia de Trump en la Casa Blanca se convierte en el centro de atención después de que Zelensky fuera fotografiado con un sombrero de "4 años más".

WASHINGTON 20 de agosto de 2025— La fotografía que el presidente Trump ofreció el lunes al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky un sombrero con la inscripción "4 años más" atrajo la atención mundial hacia una de sus remodelaciones menos conocidas de la Casa Blanca: convertir una habitación contigua al Despacho Oval en una tienda de regalos gratuita, informó El Correo de Nueva York.

La sala de artículos promocionales era anteriormente un estudio privado, que también sirvió como el rincón de amor del presidente Bill Clinton con su becaria Monica Lewinsky.

Un tesoro escondido aguarda ahora a los principales partidarios del presidente y a los jefes de estado visitantes.

"Algunos se van con bolsas de cosas", declaró una fuente a The Post.

Entre los codiciados souvenirs se incluyen las zapatillas altas doradas "Never Surrender" de Trump, que se lanzaron el año pasado por 399 dólares, y corbatas hechas a medida por Stefano Ricci, cuyas ofertas estándar se venden a partir de 330 dólares en Neiman Marcus, dijeron las fuentes.

A Trump "le encanta ser generoso" con los visitantes, comentó una persona que ha estado en la sala.

"Chicos, vengan, tomen lo que quieran. No hay problema", dijo Trump a los asesores del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev tras la firma del acuerdo de paz con Armenia el 8 de agosto.

La sala cumple múltiples funciones, entre ellas, potenciar las virtudes de Trump como anfitrión y satisfacer el deseo del ejecutivo de marca y hospitalidad de dejar una impresión positiva duradera. También sirve como una forma cortés de finalizar los encuentros en el Despacho Oval, convirtiendo despedidas, posiblemente breves, en un momento memorable.

Trump ha realizado cambios sustanciales en los terrenos de la Casa Blanca desde que recuperó el poder en enero, añadiendo espectaculares renovaciones doradas al Despacho Oval y la Sala del Gabinete, enormes astas de bandera en el césped, un patio pavimentado para el Jardín de Rosas y mármol fresco para la Sala de las Palmeras, que conecta el Ala Oeste con la Casa Blanca principal. Planea convertir el Ala Este en un gran salón de baile.

La utilidad diplomática de la relativamente pequeña sala de regalos quedó en evidencia este mes durante la visita de Aliyev, cuando Trump afirmó el liderazgo de Estados Unidos en un conflicto entre dos naciones históricamente bajo la esfera de influencia de Rusia.

Trump escogió una bufanda para la esposa de Aliyev, entregándosela al hombre fuerte, y ordenó a sus asesores que se aseguraran de que una simbólica "Llave de la Casa Blanca", diseñada personalmente por él, se colocara en la bolsa de regalos de Aliyev, mientras el invitado le agradecía los regalos.

Trump le mostró a Aliyev, quien no tiene elecciones libres, una gorra de "Trump 2028", diciéndole: "Sabes, no puedes postularte [para un tercer mandato].

Tengo 28 puntos más que cualquiera. Todos quieren que me presente". "¡Incluidos nosotros!", añadió Aliyev, quien heredó el cargo de su padre. "

Esto los vuelve locos", dijo Trump, girándose ligeramente para señalar la misma gorra que le mostró a Zelensky. "Mira, '4 años más'. Dicen: '¡4 años más!'. Así que está bastante bien".