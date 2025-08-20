El IVSS anuncia que pagará este jueves 21 la pensión de septiembre por un monto de Bs130 ($ 0,94)

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció que este jueves 21 de agosto de 2025, pagará la pensión correspondiente al mes de septiembre del año en curso.

«El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 21 de agosto de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de septiembre», acotó en sus redes sociales.

El monto que será abonado es de Bs.130, que corresponde al salario mínimo nacional, el cual equivale a US$ 0,94 de acuerdo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante, la institución pública invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.

Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono «Contra la Guerra Económica» para los pensionados del IVSS.