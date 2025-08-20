Los vietnamitas ayudan a cubanos con donaciones de 38 centavos de dolar

Cuba envió médicos y alimentos a Vietnam durante la guerra. Ahora, vietnamitas comunes envían dinero a los cubanos en dificultades.

19 de agosto de 2025.-Dinh Hien Mo estaba navegando por las redes sociales el domingo en su casa en el centro de Vietnam cuando se topó con una publicación que pedía ayuda a Cuba, donde el hambre se ha extendido a medida que la inflación se dispara, informó Los Tiempos de Nueva York.

Vio videos y leyó sobre cómo Cuba apoyó a Vietnam durante las guerras de los años 60 y 70, construyendo hospitales y enviando médicos, azúcar y ganado. Inspirada, donó 500.000 dongs vietnamitas, unos 19 dólares, de los modestos ingresos que gana en el supermercado de su familia.

"Me da pena que la gente en Cuba esté sufriendo dificultades económicas", dijo. "Están aislados por las sanciones y su economía está aislada del mundo; Vietnam solía ser así, pero nos abrimos y la vida aquí es mucho mejor".

Su donación se unió a una reacción en cadena de generosidad. Una nueva campaña de financiación colectiva para Cuba liderada por el Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam ha recaudado más de 13 millones de dólares en la primera semana, mucho más de lo que los organizadores esperaban para todo el esfuerzo que duró dos meses.

Y con ese aumento inesperado ha llegado un complejo ajuste de cuentas. Para muchos en Cuba y Vietnam, las transferencias caritativas evocan recuerdos de la solidaridad pasada, cuando ambas naciones compartían sueños de independencia comunista conquistados mediante la revolución. Pero también existe la incómoda comprensión de que sus roles se han invertido debido a las decisiones tomadas al final de la Guerra Fría.

Vietnam, ante la escasez y la hambruna, giró rápidamente hacia la libre empresa a mediados de los años ochenta, lo que condujo al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en 1995 y a un auge manufacturero y agrícola que casi ha erradicado la pobreza extrema.

Cuba se aferró a la ideología y al gobierno unipersonal. La nación isleña, que tenía una economía desigual pero desarrollada, prácticamente a la par de la argentina en la década de 1950, permaneció bajo el control intransigente de Fidel Castro hasta su muerte en 2016. Incluso después de la visita del presidente Barack Obama a Cuba, buscando poner fin a décadas de hostilidad, Castro, su hermano Raúl y sus sucesores, cuidadosamente seleccionados, mantuvieron un estricto control estatal de la economía.