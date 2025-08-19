Banca venezolana impulsa en el turismo, nuevas propuestas para emprendedores

Caracas, 19 de agosto de 2025.- La banca pública y privada, ha unido fuerzas para presentar una sólida oferta financiera que busca dinamizar e impulsar el sector turístico del país. Esta iniciativa está diseñada para proveer capital y soluciones crediticias a emprendedores y empresas que deseen expandir sus operaciones o iniciar nuevos proyectos en el ámbito turístico. Además, busca abrir la puerta a capitales internacionales para que se sumen al desarrollo económico de Venezuela, informó Prensa Mintur.

Durante la reciente Rueda de Negocios Internacional celebrada en el Poliedro de Caracas, representantes de las entidades financieras explicaron los detalles de esta nueva cartera de productos. En este contexto, Soraya Ríos, del Banco Nacional de Crédito, destacó la disponibilidad de un amplio catálogo de servicios y productos financieros diseñados específicamente para el sector. "Esta oferta no solo está dirigida a los actores nacionales, sino que también busca atraer a empresarios internacionales que deseen invertir en el próspero mercado turístico venezolano," afirmó Ríos.

Esta estrategia del Gobierno Nacional, canalizada a través del sector bancario, subraya el compromiso de desarrollar el turismo como el principal motor productivo, en sintonía con el plan de las Siete Transformaciones (7T) promovido por el presidente Nicolás Maduro. El objetivo es construir un nuevo modelo económico, productivo y diversificado que logre posicionar a Venezuela en el radar del turismo mundial, contribuyendo de forma significativa al crecimiento y la diversificación de la economía nacional.