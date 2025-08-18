18 de agosto de 2025,-El Departamento de Estado ha revocado más de 6.000 visas de estudiantes internacionales debido a violaciones de la ley estadounidense y estancias prolongadas, según informó el departamento a la BBC.

La agencia indicó que la "gran mayoría" de las violaciones fueron agresión, conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), robo y "apoyo al terrorismo".

Esta medida se produce mientras la administración Trump continúa con su ofensiva contra la inmigración y los estudiantes internacionales.

Si bien el Departamento de Estado no especificó a qué se refería con "apoyo al terrorismo", la administración Trump ha criticado a algunos estudiantes que han protestado en apoyo a Palestina, argumentando que habían expresado un comportamiento antisemita.

De las 6.000 visas de estudiante revocadas, el Departamento de Estado indicó que unas 4.000 lo fueron porque los visitantes infringieron la ley.

Otras 200 a 300 visas también fueron revocadas por "terrorismo cometido bajo la INA 3B", informó el Departamento de Estado, refiriéndose al código que define "actividad terrorista" en términos generales como actos que ponen en peligro la vida humana o violan la ley estadounidense.

EE. UU. reanuda las visas de estudiante, pero ordena una revisión más rigurosa de las redes sociales.

Los estudiantes dicen que se arrepienten de haber solicitado ingreso a universidades estadounidenses tras los cambios en las visas.