El primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que el Gobierno no realizará deportaciones masivas de venezolanos

18 de agosto de 2025.-La Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar afirma que su política migratoria, aún inconclusa, no consistirá en deportaciones masivas de migrantes, informó El Guardian de Trinidad.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el evento de participación en prácticas de futuros líderes de bMobile, celebrado ayer en el Centro Diplomático de St. Ann's, Persad-Bissessar afirmó que próximamente se darán a conocer los detalles de la política.

"¡Pronto! No se trata de deportaciones masivas, pero seguimos trabajando en esa política y quizás la semana que viene se enteren. Tengo personal trabajando en ello, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional y otros", declaró Persad-Bissessar.

En vísperas de las elecciones generales del 28 de abril, Persad-Bissessar había prometido deportaciones masivas de migrantes involucrados en actividades delictivas. Durante su presentación en el Informe del Lunes por la Noche del Congreso Nacional Unido (UNC) en Couva, la Primera Ministra volvió a plantear el problema de los migrantes, acusando al gobierno anterior de no evaluar adecuadamente a los migrantes venezolanos que solicitaron refugio en Trinidad y Tobago. Afirmó que se gastaron miles de millones en los últimos 10 años, beneficiándose así los delincuentes.

Esto se ve agravado por la abierta y desenfrenada aceptación que la administración anterior dio a los inmigrantes venezolanos que cruzaron nuestras fronteras por tierra, mar y aire. Entre ellos se encontraban pandilleros, traficantes de personas, proxenetas, armas de alto poder, una organización criminal bien organizada.

"Eso es lo que permitieron durante los últimos 10 años. Hubo poco, ningún intento, casi ningún intento por parte de nuestros predecesores de distinguir entre los inmigrantes que huían legítimamente de las condiciones en Venezuela y aquellos que llegaron aquí con intenciones delictivas", dijo a sus simpatizantes.

En mayo, durante una rueda de prensa posterior al Gabinete, la Primera Ministra afirmó que su política sería justa cuando se anunciara.

"Lo dije durante la campaña electoral: lo estamos analizando. Con respecto a los venezolanos que están aquí, hice la declaración y nos mantendremos firmes en ella. Si son delincuentes, serán deportados. Con respecto a los demás, se está llevando a cabo una evaluación. No es que vayamos a detenerlos a todos y enviarlos de regreso, pero los criminales serán devueltos", dijo entonces.

Activistas aliviados

Respondiendo a la garantía de que no habrá deportaciones masivas ayer, las activistas Angie Ramnarine, coordinadora de Apoyo a Migrantes de La Romaine, y Sofía Figueroa-León, fundadora de la Organización de Terapia para Niños y Familias del Caribe, celebraron la medida.