Madres venezolanas instan a primera Dama Melania Trump a reunir a sus familias

18 de agosto de 2025.-Un grupo de madres venezolanas escribió una emotiva carta a la primera dama estadounidense, Melania Trump, solicitando su intervención en lo que describen como una “tragedia” causada por las políticas estadounidenses de deportación de migrantes, informó greaterbelize.com.

En la carta, fechada el 18 de agosto de 2025, las mujeres afirman que les han arrebatado a sus hijos en circunstancias dolorosas en Estados Unidos, dejando a familias enteras destrozadas y a niños viviendo “en la incertidumbre y expuestos a una realidad que no pueden comprender del todo”.

“¿Puedes estar en paz ni un minuto sin saber dónde está tu hijo? ¿Podrías dormir tranquilo sin saber si comió o cómo se siente? No podemos seguir adelante sin tenerlos cerca”, escribieron las madres.

El grupo instó a Trump, quien ha defendido públicamente el bienestar de los niños, a usar su voz para ayudar a reunir a las familias migrantes. “Les pedimos que escuchen el clamor de las familias, que esta política de separación no continúe, que las madres simplemente sean deportadas junto con sus hijos”, afirma la carta.