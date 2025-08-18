Detenidos por falsificar y comercializar obras del maestro Carlos Cruz Diez

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas, realizaron la detención de Lino José Bermúdez Guacuto (50) y su esposa, Fanny Margarita Oliveros López (55), por el delito de estafa por la falsificación de obras de arte del maestro del cinetismo, Carlos Cruz Diez.

A través del trabajo técnico - científico realizado por un equipo de funcionarios expertos del Cicpc, se pudo conocer a través de los reportes investigativos que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro Cruz Diez, quien se dedicó a estudiar e imitar los trazados y expresiones de cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que iba adquiriendo tras pasar horas en los museos, crear obras apócrifas con el objetivo de venderlas en el lucrativo mercado de las artes.

Luego procedió a comercializar sus trabajos como auténticos, debido a que las obras de Cruz Diez están muy bien cotizadas dentro del mercado de las artes plásticas, para ello contó con su esposa, Fanny Oliveros, quien como anzuelo, informaba a los potenciales compradores, que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna y, que tenían un valor de 90 mil dólares.

Luego de venderlas y recibir los montos de las ventas, Lino Bermudez, se dedicó a gastar las ganancias de la estafa en los juegos de azar, perdiendo en su totalidad las cantidades obtenidas.

Finalmente, tras la detención de su pareja y cómplice, en el municipio Baruta, estado Miranda, pudieron ubicar varias evidencias, como dos réplicas de arte tituladas, "Fisicromías", junto a 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, estuches de pinturas de óleo, así como dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte y un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz Diez, indicando que dichas obras eran falsas.

Este caso quedó bajo la orden del Ministerio Público.