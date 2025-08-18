Uno de ellos se gastó todo el dinero en juegos de azar

Detenidos por falsificar y comercializar obras del maestro Carlos Cruz Diez

Falsificaron y vendieron obras de Cruz Diez

Falsificaron y vendieron obras de Cruz Diez

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas, realizaron la detención de Lino José Bermúdez Guacuto (50) y su esposa, Fanny Margarita Oliveros López (55), por el delito de estafa por la falsificación de obras de arte del maestro del cinetismo, Carlos Cruz Diez.

A través del trabajo técnico - científico realizado por un equipo de funcionarios expertos del Cicpc, se pudo conocer a través de los reportes investigativos que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro Cruz Diez, quien se dedicó a estudiar e imitar los trazados y expresiones de cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que iba adquiriendo tras pasar horas en los museos, crear obras apócrifas con el objetivo de venderlas en el lucrativo mercado de las artes.

Luego procedió a comercializar sus trabajos como auténticos, debido a que las obras de Cruz Diez están muy bien cotizadas dentro del mercado de las artes plásticas, para ello contó con su esposa, Fanny Oliveros, quien como anzuelo, informaba a los potenciales compradores, que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna y, que tenían un valor de 90 mil dólares.

Luego de venderlas y recibir los montos de las ventas, Lino Bermudez, se dedicó a gastar las ganancias de la estafa en los juegos de azar, perdiendo en su totalidad las cantidades obtenidas.

Finalmente, tras la detención de su pareja y cómplice, en el municipio Baruta, estado Miranda, pudieron ubicar varias evidencias, como dos réplicas de arte tituladas, "Fisicromías", junto a 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, estuches de pinturas de óleo, así como dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte y un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz Diez, indicando que dichas obras eran falsas.

Este caso quedó bajo la orden del Ministerio Público.

 

 

