(VIDEO) Acusado Javier Milei y su hermana Karina ante el Departamento de Justicia de USA

Lunes, 18 de agosto de 2025. En el editorial de Roberto Navarro se da conocer que el presidente de la Argentina Javier Milei y su hermana Karina, han sido acusados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por estar implicados en una estafa de 289 millones de dólares.



Señala Navarro que existen pruebas contundentes contra los acusados y que Karina Milei y que todo indica que fue la que armó el negocio, es en Estados Unidos donde van a ser juzgados el Presidente y la hermana, un final para toda esta historia, casi esperado.



Entérese de este caso, el $LIBRA, a través del siguiente video.





