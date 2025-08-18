(VIDEO) Vicepresidenta Rodríguez afirma que el turismo social creció más de 700% en Venezuela

Informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez quien destacó que el sector turístico es uno de los motores que impulsan el crecimiento económico de Venezuela.

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que el turismo social en Venezuela ha experimentado un crecimiento superior al 700 %. Sus declaraciones se dieron este sábado durante su asistencia a la Rueda de Negocios Internacional 2025 que se realiza en el Poliedro de Caracas.

Rodríguez, destacó que el sector turístico es uno de los motores que impulsan el crecimiento económico del país, el cual, refirió , acumula 17 trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

«Hemos visto avances significativos en llegadas internacionales, en programas de capacitación (…) el turismo social creció en más de un 700 %, también tenemos un crecimiento exponencial en las rutas turísticas en todo el país», afirmó Rodríguez. La vicepresidenta, además añadió que las rutas turísticas comunales han tenido un crecimiento de más del 900 %.

Rodríguez también mencionó que el Ministerio de Turismo está llevando a cabo un importante trabajo de certificación y capacitación en todos los estados. Este esfuerzo, junto con la Rueda de Negocios, busca dar a conocer las riquezas de Venezuela y profundizar en el «Plan de las 7T», que tiene como uno de sus objetivos la diversificación de la economía.

Asimismo, la vicepresidenta aseguró que la Organización Mundial del Turismo prevé un año 2025 de superación de cifras a nivel global, con un impacto positivo en la creación de más de 371 millones de empleos, lo cual, a su juicio, también tendrá una gran incidencia en el PIB de todos los países.

Por otra parte, la también titular de la cartera de Hidrocarburos, específico que más de 557 acuerdos se han firmado en el marco de la Rueda de Negocios Internacional 2025. «Se han alcanzado también acuerdos con turoperadores de Azerbaiyán. Hemos llegado a acuerdos Cuba-Venezuela con China para ser un multidestino. Estamos dando impulso», apuntó.

Además, resaltó la participación de más de 15 países en el evento, así como la presencia de 196 invitados internacionales, quienes «se han encontrado en este espacio en Venezuela y han hecho más de 667 reuniones», afirmó, cita El Universal.

VideoFuente; Luigino Bracci.