(VIDEO) ¿Sigue siendo el oro el activo refugio para los inversores?

Sábado, 16 de agosto de 2025. ¿Sigue siendo el oro el activo refugio para los inversores? Así son sus movimientos en el mercadoEste viernes el oro alcanzó los 3.534 dólares la onza tras un sorpresivo arancel del 39% impuesto por EEUU al oro suizo. Tensión geopolítica, miedo a la estanflación y mercados en alerta ¿Qué significa esto para España y tus inversiones? ¿Por qué el metal precioso brilla más que nunca en medio del caos global?Los nuevos aranceles más duros anunciados por Donald Trump entraron en vigor el jueves, afectando a decenas de países y poniendo en alerta a socios comerciales clave como Suiza, Brasil e India, que ahora buscan acuerdos menos perjudiciales.En este clima de tensión, el oro vuelve a ser el refugio favorito de los inversores, mientras que la debilidad de los recientes datos de empleo en EE. UU. aumenta las apuestas por un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés de la Reserva Federal el próximo mes, con una probabilidad del 91% según la herramienta FedWatch de CME Group.