Regresan al país 44 atletas de Panamericanos Asu, entre ellas la esgrimista medalla de oro, Victoria Alejandra Guerrero

Una delegación de 44 atletas regresaron al país como la primera avanzada, entre ellos 7 medallistas, una de oro, otra de plata y 5 de bronce Credito: Agencias

Siete de los medallistas que han dejado en alto los colores de Venezuela en la segunda edición de los Juegos Deportivos Panamericanos Junior Asunción 2025 integran el grueso de la primera avanzada de 44 atletas que durante la madrugada de este sábado arribó al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La delegación fue recibida por la viceministra de Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte, Karla Luna, conjuntamente con el director de Alto Rendimiento del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, además de entusiastas familiares, amigos y público en general que se encontraban en el principal terminal aéreo del país.

«Están llegando hoy 7 medallas de las 13 que ya llevamos, una de oro, otra de plata y las demás de bronce, estamos muy orgullosos y ya dentro de poco recibiremos la segunda avanzada que parte desde Asunción», indicó la dirigente deportivo a Prensa Mindeporte.

Espada de oro

La monarca mundial y de estos Juegos Deportivos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la modalidad de espada de esgrima, Victoria Alejandra Guerrero, al llegar al sitio de desembarque de aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía portaba el pabellón tricolor como indicativo del indescriptible orgullo de haber podido luchar con esmero para lograr la medalla dorada en su especialidad, la cual fue la primera para Venezuela en la justa y la obtuvo al imponerse con gran dominio del arma por 15-7 a la representante de México, Ana Margarita Paredes.

«Es una nueva experiencia que sumo, me preparé mucho para conseguir este oro, nunca lo imaginé lejano, pero me mentalicé en subir a la pedana con decisión y me funcionó», indicó la campeona mundial juvenil y ahora monarca Panamericana Junior.

Seguir representado a Venezuela en muchas competencias más

Otro de los atletas que regresaron a la Patria del Genio de América, Simón Bolívar y su suelo de nacimiento fue el nadador Manuel Díaz, integrante de la posta 4X100 metros libres que conquistó la medalla de plata en los Juegos Deportivos Panamericanos ASU 2025.

«Son mis primeros juegos panamericanos y estoy muy feliz del resultado obtenido porque fue súper enriquecedora esta experiencia así que volveremos por más, y espero seguir representando a mi país en muchos escenarios», especificó el joven nadador mirandino de 18 años de edad yna verdadera promesa de la natación venezolana.

En esta primera avanzada que regresó al país procedente de Paraguay, llegaron atletas de diferentes disciplinas que ya culminaron su participación en la justa continental, como los de esgrima, natación, ciclismo MTB, judo, bádminton, trampolín, remo, ciclismo de pista, gimnasia rítmica, patinaje skateboarding y tiro con arco.