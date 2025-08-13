Entrevista con Jeffrey Sachs: Por qué ha terminado la hegemonía occidental

Jeffrey Sachs es un economista y asesor estadounidense, conocido por su trabajo en desarrollo sostenible y desarrollo económico. Es profesor en la Universidad de Columbia, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la misma universidad, y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Credito: Agencias

En esta larga e interesante entrevista centrada en los Estados Unidos de Trump, el economista aborda diversos temas, desde la guerra arancelaria hasta la política exterior estadounidense, gestionada en realidad por el Estado profundo con una continuidad sustancial entre los distintos presidentes, pasando por la difícil relación con China, que considera un elemento clave para la transición energética global hacia una energía con cero emisiones de carbono, especialmente en los mercados fuera de Estados Unidos y Europa.

– La tregua arancelaria entre China y Estados Unidos debería concluir en agosto. ¿Qué cree que sucederá después? ¿Y qué pasará con las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos durante el resto del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump?

– Estados Unidos ha aprendido que no puede imponer su voluntad a China. La amenaza de las tierras raras fue suficiente para que Estados Unidos reconsiderara la situación. Por lo tanto, casi inmediatamente después de imponer los elevados aranceles, Estados Unidos dio marcha atrás.

Y ambas partes saben que tienen cierta influencia sobre la otra. Por esta razón, podríamos esperar que las dos partes mantengan ciertos límites a las tensiones comerciales en los próximos años.

Habrá, por tanto, una especie de acuerdo, pero no estará definido en detalle, y las tensiones seguirán aumentando y disminuyendo, sin que ninguna de las dos partes imponga definitivamente su voluntad a la otra. La razón fundamental es que ambas partes se benefician mutuamente de la continuación del comercio. Espero que prevalezca un poco de racionalidad.

El mayor reto, por supuesto, es el comportamiento de Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien inició esta guerra comercial. No se trata de dos partes que luchan entre sí, sino más bien de Estados Unidos luchando contra China. Debemos recordar esto.

Estados Unidos debe mostrar cierta prudencia en este momento. Sospecho que hay una actitud de humildad entre muchos altos funcionarios estadounidenses. El propio Trump es impredecible.

Tiene un umbral de atención muy corto. Los acuerdos con Trump no duran. Por lo tanto, no preveo un período de calma, pero sí algunos límites a la competencia, porque cada parte puede perjudicar a la otra y ambas tienen motivos de peso para alcanzar cierto grado de cooperación.

Me gustaría añadir otro punto. Desde una perspectiva a largo plazo, China no debería considerar en absoluto a Estados Unidos como un mercado en crecimiento para sus exportaciones.

Estados Unidos limitará de una forma u otra las exportaciones chinas a Estados Unidos. La relación no será armoniosa. Estados Unidos no será amistoso con China, ni fiable.

China simplemente debería asegurarse de ampliar sus exportaciones a otros mercados y no centrarse excesivamente en intentar penetrar en el mercado estadounidense, o incluso en el europeo.

El rápido crecimiento de las exportaciones chinas se centrará en África, el sudeste asiático, el sur de Asia, Asia occidental, Asia central y América Latina, y no en Estados Unidos y Europa occidental.

– ¿Cuáles son sus previsiones para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos? ¿Será una dura batalla para Trump? ¿Puede comentar en qué medida está más dividido Estados Unidos que antes de las elecciones de Trump del año pasado?

– Creo que los demócratas probablemente recuperarán el control de una o ambas cámaras del Congreso, porque ese suele ser el patrón en las elecciones de mitad de mandato.

Incluso sin entrar en los detalles del contexto actual, el partido que ocupa la Casa Blanca casi siempre pierde terreno en las elecciones de mitad de mandato, y la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso es muy reducida.

Dicho esto, también debemos entender que Trump gobierna principalmente por decreto ejecutivo, no por ley. Incluso si los demócratas recuperaran una o ambas cámaras del Congreso, Trump continuaría con sus decretos.

En mi opinión, Estados Unidos no tiene actualmente un sistema constitucional que funcione. Se trata de un gobierno monocrático basado en las declaraciones de emergencia de Trump.

Los decretos suelen comenzar con la frase: "Con la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno".

Se trata de una especie de dictadura blanda, no de un sistema constitucional. Los tribunales inferiores se oponen, pero el Tribunal Supremo deja que Trump haga lo que quiera. El Congreso está casi moribundo.

Incluso si los demócratas recuperaran cierto control de la Cámara de Representantes o del Senado, eso no detendría gran parte de lo que Trump está haciendo.

También debería añadir que, aunque los estadounidenses están polarizados, en general no les gustan ninguno de los dos partidos políticos.

La mayoría de los estadounidenses están insatisfechos con la dirección que ha tomado el país. Desconfían de los políticos. Nuestras instituciones políticas no funcionan correctamente y por eso hay un alto nivel de desconfianza.

Otro punto que considero importante comprender es que las oscilaciones entre demócratas y republicanos no cambian la política exterior estadounidense.

[El expresidente Barack] Obama inició las políticas antichinas durante su mandato. Luego llegaron los aranceles de Trump durante su primer mandato.

Biden mantuvo los aranceles de Trump y adoptó una política hostil hacia China. Ahora Trump está retomando donde lo dejó Biden.

Es el Estado profundo el que dirige la política exterior, no la opinión pública ni los presidentes.

En resumen, no tengo muchas esperanzas de que un cambio en las elecciones de mitad de mandato cambie mucho el rumbo de la política estadounidense. Incluso un cambio en la Casa Blanca dentro de cuatro años difícilmente cambiará mucho la política estadounidense.

Nuestros problemas están arraigados. Nuestras deficiencias institucionales son profundas. Quizás se necesiten 20 años para elaborar esta solución. No se trata de un fenómeno propio de Trump.

– ¿Qué efecto tendrá el One Big Beautiful Bill en la economía estadounidense?

-El One Big Beautiful Bill debilita a Estados Unidos de dos maneras. En primer lugar, agrava los ya cuantiosos déficits presupuestarios con nuevos recortes fiscales que benefician principalmente a los estadounidenses ricos y a la clase empresarial. Estos recortes fiscales aumentan considerablemente el déficit presupuestario y se compensan en parte con recortes en la asistencia sanitaria para los estadounidenses más pobres. Por lo tanto, el proyecto de ley es dramáticamente injusto y poco prudente en su impacto sobre el déficit y la desigualdad.

En segundo lugar, la ley elimina gradualmente algunos de los modestos esfuerzos realizados anteriormente por Estados Unidos en materia de energía con bajas emisiones de carbono y modernización de las infraestructuras.

Por lo tanto, la ley supone un retroceso de Estados Unidos en el liderazgo de las tecnologías del siglo XXI.

En esencia, la administración Trump es un regalo para China, ya que las políticas de Trump le dicen a China: "China debe estar a la vanguardia de la seguridad climática, la energía con bajas emisiones de carbono, los vehículos eléctricos y todas las tecnologías verdes y digitales que el mundo necesita, mientras que Estados Unidos ignorará el futuro».

Por lo tanto, nada de esto es un proyecto de ley grandioso y maravilloso. Es un desastre que refleja los fracasos del sistema político estadounidense.

–Cuáles son las implicaciones de las repercusiones entre el multimillonario Elon Musk y Trump?

Trump no tiene relaciones a largo plazo con nadie, salvo con sus familiares más cercanos. Trump se pelea con todo el mundo. ¿Recuerdan a Steve Bannon? En su día fue el asesor más cercano de Trump. La cosa terminó rápidamente. Casi todos los asesores de Trump son despedidos tarde o temprano. Trump no es una persona leal a largo plazo con nadie.

Las disputas individuales no significan gran cosa. Romper con Musk no significa romper con Silicon Valley. Silicon Valley llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca con un enorme apoyo financiero a su campaña.

Todavía hay decenas de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales destinados también a Elon Musk, Peter Thiel y otros operadores de las grandes tecnológicas.

La relación básica entre Silicon Valley y Washington sigue intacta porque el Pentágono cree que necesita la IA y que no puede desarrollarla por sí solo. Aunque Trump ha reducido el apoyo a los vehículos eléctricos, incluido Tesla, el Pentágono seguirá dependiendo de SpaceX, de Musk, durante muchos años.

Y lo mismo ocurre con la dependencia del Pentágono de las capacidades de inteligencia artificial de las grandes empresas tecnológicas en general.

– En otras entrevistas, usted ha afirmado que Trump no ha adoptado una estrategia coherente en política exterior, incluida su gestión de China. ¿Por qué piensa así? ¿Y qué ve en el futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos?

La tendencia más fundamental de la economía mundial es el rápido ascenso de las economías no occidentales, lideradas por China e incluyendo a Rusia, India, el sudeste asiático y, en las próximas décadas, África.

Estados Unidos está luchando por mantener su predominio en un mundo en el que las economías emergentes están creciendo rápidamente. Estados Unidos no podrá impedir el surgimiento del multipolarismo, pero lo intentará. Trump intentará una cosa u otra, pero sin éxito ni coherencia. El multipolarismo ya ha llegado.

El amplio modelo de convergencia económica, en el que las economías emergentes reducen o colman la brecha de ingresos con los países occidentales de altos ingresos, significa que la hegemonía occidental ha llegado a su fin. Esto está causando una profunda frustración, no solo en la clase política estadounidense, sino también en Europa.

China supera con creces a Estados Unidos en la producción de bienes industriales avanzados, como vehículos eléctricos, energía solar, eólica, nuclear avanzada, baterías, 5G de bajo coste y muchas otras tecnologías clave. China integra la inteligencia artificial en los procesos de producción avanzados más que Estados Unidos.

– Muchos líderes europeos creen que, si se alinearan con Estados Unidos contra China y Rusia, tal vez la hegemonía occidental continuaría. En mi opinión, esto es ilusorio, pero de todos modos crea mucho ruido, fricciones y riesgos de conflicto. Sin embargo, ninguna de estas estrategias es coherente.

Estados Unidos no tiene una estrategia para mantenerse un paso por delante de China. De hecho, no puede lograrlo. Se oyen muchos rumores de amenazas por parte de Estados Unidos contra China, Rusia y los países BRICS.

Todo esto es peligroso. Creo que la retórica acalorada puede convertirse en sí misma en una profecía de guerra que se cumple a sí misma. Hay mucha gente ignorante en el liderazgo político estadounidense y me preocupan mucho su ingenuidad y sus ilusiones.

En mi opinión, este es esencialmente el origen de la "guerra comercial". Entre 2010 y 2015, Estados Unidos decidió que China representaba una amenaza para su primacía. Estados Unidos ha intentado varias estrategias para frenar el continuo ascenso de China, entre ellas: un refuerzo militar en Asia oriental; restricciones a la exportación de bienes de alta tecnología, en particular chips avanzados; sanciones económicas contra importantes empresas chinas; restricciones a las inversiones de empresas estadounidenses y restricciones a la propiedad de empresas chinas en Estados Unidos; elevados aranceles sobre las exportaciones chinas; y otras medidas.

Pero nada de esto detiene el ascenso de China. El desarrollo de China es el resultado del trabajo duro, el ingenio, las altas tasas de ahorro, las altas tasas de inversión, una planificación a largo plazo muy eficaz y una generación de líderes empresariales muy cualificados y emprendedores, especialmente jóvenes. Estas fortalezas fundamentales persisten a pesar de las políticas antichinas de Estados Unidos.

Las políticas de Trump están acelerando la transferencia de científicos de alto nivel a China. Mi opinión general es que Trump está haciendo mucho ruido y creando peligros reales, pero sin una estrategia real y sin ninguna posibilidad de éxito en frenar el ascenso de China.

Esto es algo bueno. El resto del mundo se beneficia del éxito económico de China, incluido Estados Unidos.

– En su última entrevista en Open Questions, habló del "Estado profundo", un complejo grupo de intereses creados en la industria, el ejército y otros ámbitos. ¿Quiere el Estado profundo un conflicto militar con China? ¿Y los gobiernos extranjeros, como China y Rusia, creen en la existencia de un Estado profundo, que muchos descartan como una teoría conspirativa?

– El Estado Profundo es el sistema de seguridad permanente de Estados Unidos y sus socios en Europa y Asia oriental, incluidos Japón, Corea y otros lugares donde Estados Unidos tiene bases militares y otras instituciones de seguridad.

Incluye el ejército, la CIA, los contratistas militares y los políticos al servicio del complejo militar-industrial.

¿Existe un Estado profundo? Sí. Estados Unidos tiene alrededor de 750 bases militares en el extranjero, muchas de ellas en Asia oriental. Estados Unidos cuenta con importantes contratistas militares que mueven cientos de miles de millones de dólares al año en negocios con el Gobierno estadounidense.

Estados Unidos libra guerras abiertas y secretas prácticamente sin descanso, algunas de ellas guerras por poder (en las que Estados Unidos arma y financia a Ucrania para combatir a Rusia) y, en ocasiones, conflictos abiertos con una fuerte implicación de Estados Unidos, como en Irak y Afganistán.

Estados Unidos cuenta con las vastas redes globales de la CIA y otras instituciones de inteligencia y secretas. Todo esto constituye el Estado profundo.

Los presidentes van y vienen, pero la política exterior subyacente es coherente y se define en gran medida fuera de la vista del público, sin ninguna referencia a la opinión pública.

Cuando Obama sustituyó a Bush Jr., y Trump sustituyó a Obama, y Biden sustituyó a Trump, y Trump sustituyó a Biden, a nivel de relaciones públicas se dijo que había habido un cambio, pero en realidad se produjo un cambio muy limitado en la política exterior.

Por ejemplo, ¿cuánto cambió la política exterior cuando Obama sucedió a Bush Jr.? Muy poco. Obama inició muchas guerras, al igual que Bush. El equipo de Obama participó activamente en el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, que allanó el camino para la guerra en Ucrania.

Obama entró en guerra contra Libia. Obama ordenó a la CIA derrocar al Gobierno sirio. Todo ello fue una continuación de las políticas del periodo Bush.

Trump continuó con la mayor parte de esas políticas. Trump siguió reforzando el ejército ucraniano. La administración Trump rechazó el acuerdo de Minsk 2, que podría haber impedido la escalada de la guerra en Ucrania. No ha habido grandes cambios entre Obama y Trump.

Cuando Biden asumió el cargo, volvieron a afirmar que habría una nueva política exterior, pero no ha sido así. ¿Qué ha hecho Biden con China? Ha continuado con los aranceles de Trump. Ha continuado con la retórica intransigente de Trump.

Biden ha dividido absurdamente el mundo entre las llamadas democracias y autocracias, un enfoque increíblemente ingenuo, como he dicho desde el principio.

Biden ha intensificado la guerra en Ucrania. Ha rechazado todos los intentos de negociaciones de paz, incluido el proceso de Estambul, que podría haber puesto fin a la guerra en Ucrania en 2022. En cuanto a Oriente Medio, Biden ha sido cómplice del genocidio que se está produciendo en Israel. Por lo tanto, Biden ha hecho muy poco diferente de Bush Jr., Obama y Trump antes que él.

Ahora, Trump ha vuelto. ¿Cuál es la verdadera diferencia? Trump es diferente en su estilo, en su imprevisibilidad, maldad, egocentrismo y en sus continuos cambios de opinión. Sin embargo, en términos de política exterior básica, Trump no es muy diferente de sus predecesores.

– En este sentido, por "Estado profundo" se entiende una coherencia constante de las instituciones de seguridad estadounidenses que gestionan la política exterior estadounidense.

La política exterior estadounidense no está determinada por la opinión pública, el Congreso ni, en gran medida, por el presidente. Piensa más bien en la CIA, el Pentágono y otros componentes del Estado profundo.

El Estado profundo también determina la política de los Estados vasallos de Estados Unidos. Muchos observadores consideran que Japón es un país ocupado por Estados Unidos, con una política exterior fundamentalmente subordinada a la estadounidense.

Lo mismo puede decirse de muchos otros países. Allí donde Estados Unidos tiene bases militares, los países anfitriones tienden a actuar como países ocupados, plegando su política exterior a la estadounidense.

El Estado profundo estadounidense es profundamente arrogante, convencido de que puede dominar el mundo. El Estado profundo estadounidense cree que puede dominar no solo a los aliados de Estados Unidos, lo cual es típicamente cierto, sino también a China, Rusia, Irán, Brasil y otros.

Cuando la arrogancia de Estados Unidos se vuelve demasiado fuerte, se corre el riesgo de un desastre. Eso es lo que ha ocurrido en Ucrania. Estados Unidos pensaba que podía doblegar a Rusia a su voluntad.

No lo ha conseguido. El intento de afirmar el poder de Estados Unidos en Ucrania ha llevado a la guerra. La arrogancia de Estados Unidos me preocupa profundamente. Trump no es precisamente un estratega. No existe un plan a largo plazo. Estados Unidos está jugando al póquer, pero no muy bien ni con mucha sensatez. A menudo fanfarronea. Todo este enfoque puede conducir a la guerra.

– China está elaborando ahora sus políticas económicas para los próximos cinco años. Usted ya ha asesorado a muchos países en el pasado. ¿Qué consejo le daría a China ante esta tensión y la guerra arancelaria mundial?

– Mi principal consejo para China es que mire al mundo no occidental para conseguir las alianzas más sólidas en materia de comercio, inversiones y diplomacia, al menos durante un tiempo.

La alianza liderada por Estados Unidos (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, la Ue, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda) representa alrededor del 13% de la población mundial. China representa otro 17%. El 70% restante del mundo, en Asia, África y América Latina, quiere unas relaciones económicas y diplomáticas buenas y sólidas con China.

Este 70% de la población mundial quiere modernizarse y China proporciona a estos países los medios para un rápido crecimiento y modernización. China es fundamental para la transición energética mundial hacia una energía con cero emisiones de carbono, especialmente en los mercados fuera de Estados Unidos y Europa.

Las economías emergentes y en desarrollo de Asia, África y América Latina serán los mercados en los que China desarrollará rápidamente sus exportaciones en los próximos años.

China desempeñará un papel fundamental a nivel mundial en estas economías, construyendo economías verdes y digitales avanzadas, utilizando tecnologías chinas de vanguardia.

Será una gran victoria para el mundo, porque China seguirá creciendo rápidamente, al tiempo que favorecerá el rápido crecimiento de los países emergentes y en desarrollo.

Lamentablemente, en mi opinión, Estados Unidos no tendrá un papel significativo en esta modernización en la próxima generación. Los Estados Unidos bajo Trump se están retirando de las tecnologías verdes y de la responsabilidad global.

Los Estados Unidos no pueden competir con China en el mercado global de las energías renovables. No pueden competir con China en el mercado global de la conectividad digital. No pueden competir con China en el sector ferroviario de alta velocidad o en el transporte marítimo con bajas emisiones de carbono. En todos estos sectores, Trump está cediendo el comercio y el liderazgo mundial a China.

En cuanto a los mercados estadounidenses, China debería, sin duda, tratar de alcanzar un acuerdo comercial adecuado con Estados Unidos, pero no debería preocuparse demasiado, en cualquier caso. Estados Unidos ya representa una pequeña parte de las exportaciones chinas, quizás alrededor del 10-12%. Es muy probable que esta cuota de las exportaciones chinas disminuya aún más.

Espero equivocarme y que Estados Unidos recupere un poco de sentido común, se una al esfuerzo mundial por la transformación ecológica y restablezca la normalidad de sus relaciones comerciales con China.

Sin embargo, no creo que esto vaya a suceder antes de muchos años, y no creo que China pueda, ni deba, basar sus políticas en un retorno a la normalidad de sus relaciones comerciales con Estados Unidos.

Más concretamente, apoyo la expansión de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda [china]. Defiendo que China debe interactuar con los grupos regionales, entre ellos la ASEAN, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Las relaciones de China con estos grupos regionales pueden ser muy estratégicas, ya que los grupos regionales pueden, y deben, estimular la interconexión de las infraestructuras entre todos los miembros del grupo. Para China, será más fácil interactuar con planes regionales que con un país cada vez.

De hecho, ningún Estado de la ASEAN, Oriente Medio o América Latina puede modernizarse por sí solo sin fuertes vínculos con sus vecinos a través del comercio, las finanzas y las infraestructuras.

En el caso de la ASEAN, por ejemplo, se necesita realmente un sistema energético a nivel de la ASEAN, y no sistemas energéticos separados para Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, etc.

Estos países necesitan una red eléctrica interconectada y China desempeñará un papel clave en la consecución de una red a nivel de la ASEAN. Por lo tanto, la diplomacia entre China y la ASEAN es muy beneficiosa para ambas partes.

También creo que Hong Kong tendrá un papel de liderazgo enorme y verdaderamente único en la transformación global. Hong Kong es vital para los crecientes vínculos de China con la ASEAN, la Unión Africana y más allá.

La Gran Área de la Bahía (GBA) combina el liderazgo mundial de Hong Kong en finanzas internacionales, educación superior y gestión global con el liderazgo de Shenzhen en tecnologías de vanguardia y la producción avanzada de Dongguan, Guangzhou y otras ciudades de la GBA.

Al unir estas fortalezas, la GBA se convierte en el corazón de la transformación verde global, con energía sin emisiones de carbono, robótica, fabricación basada en inteligencia artificial, conectividad digital y mucho más. Todo ello contribuirá a impulsar el rápido crecimiento de China, y de Hong Kong, durante la próxima generación.

– Este año se cumple el 80º aniversario del fin de la segunda guerra mundial. ¿Cómo está cambiando el orden mundial de la posguerra y cómo será el nuevo orden mundial?

– Hay tres escenarios posibles. El primero es crear un mundo verdaderamente multilateral. Para ello, necesitamos una Organización de las Naciones Unidas 2.0. Necesitamos un sistema internacional actualizado en el que todas las principales potencias acepten invertir en el Estado de derecho internacional y en la resolución pacífica de los conflictos. Esto requerirá una actualización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en general, de las instituciones de la ONU.

Me gustaría ver un importante campus de las Naciones Unidas en China, para ayudar a impulsar la transformación verde y digital en todo el mundo.

Me gustaría que China y la India colaboraran estrechamente en las Naciones Unidas, también en lo que respecta al puesto de la India en el Consejo de Seguridad.

Me gustaría que China apoyara a la Unión Africana para que desempeñara un papel mucho más importante en la gobernanza mundial. Me gustaría que China, Japón y Corea pusieran fin a las divisiones geopolíticas y formaran una alianza fuerte en el noreste asiático. En este escenario, lo más importante es que Estados Unidos y Europa acepten el papel creciente de China, India y el resto del mundo no occidental.

Un segundo escenario prevé que el mundo occidental se encierre en sí mismo. Se vuelve proteccionista y Estados Unidos intenta dividir el mundo en bandos. Esta es quizás la estrategia probable de Estados Unidos, pero creo que es significativamente peor para Estados Unidos y para el resto del mundo que el primer escenario. Creo que Estados Unidos debe abandonar por completo la idea de construir bandos que compitan entre sí.

El tercer escenario es que no tengamos ningún sistema global, sino más bien un caos creciente debido al cambio climático, las guerras y los conflictos geopolíticos. Este escenario desastroso es una posibilidad real.

Cualquiera de estas tres trayectorias es posible. Deberíamos aspirar a la primera. Estados Unidos y Europa deberían dar un suspiro de alivio y acoger al mundo no occidental en un liderazgo global compartido.

Las grandes potencias —Estados Unidos, Europa, Rusia, China, India— deberían ponerse de acuerdo para evitar enfrentamientos.

Estados Unidos debería detener la ampliación de la OTAN y dejar de suministrar armas a Taiwán. Estas acciones son provocadoras y conducen a conflictos entre grandes potencias que amenazan la seguridad y la protección del mundo entero.

En resumen, Occidente debería dejar de preguntarse "¿Quién es el primero?" y preguntarse en cambio: "¿Cómo puede el mundo entero colaborar por el bien común global?"

Según mi experiencia, China, Rusia y otras naciones apoyarían con entusiasmo un esfuerzo de cooperación global de este tipo, basado en la seguridad y el respeto mutuo.

Josephine Ma* – Sur y Sur*

*Originalmente publicado en South China Morning Post

Entrevistado

* Jeffrey Sachs es profesor de Economía y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. Es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ha sido asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas y ha asesorado a numerosos gobiernos sobre transición económica, soluciones a la crisis de la deuda y políticas de reducción de la pobreza.

Entrevistadora

* Josephine Ma es editora jefe de la sección de China y lleva más de 20 años cubriendo la actualidad china para The Post. Como corresponsal en Pekín, ha informado sobre todo tipo de temas, desde la epidemia de SARS de 2003 hasta los disturbios de Lhasa y los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Vive en Hong Kong desde 2009. Tiene un máster en Estudios del Desarrollo por la London School of Economics y una licenciatura en Lengua Inglesa por la Universidad China de Hong Kong.