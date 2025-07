(VIDEO) Colombia: Un hombre golpea violentamente a una mujer porque no le quiso dar la silla en aeropuerto El Dorado

Un hombre protagonizó una terribl escena en el aeropuerto El Dorado, Colombia, cuando le pegó a una mujer por no querer darle la silla Credito: Agencias

En las últimas horas, un hecho de violencia ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, ha acaparado la atención de todos en Colombia.

Una mujer fue agredida por un hombre en la sala de espera del aeropuerto El Dorado porque no quiso darle la silla.

En el video que ha circulado en redes sociales se ve a la mujer discutiendo con el hombre sin levantarse de la silla y de un momento a otro el hombre le propina dos cachetadas.

Ante la agresión, otros pasajeros que se encontraban en la sala salieron en defensa de la mujer e intentaron golpear al sujeto.

Tras el incidente, se conoció que la víctima es la abogada Claudia Patricia Segura quien ha hablado sobre este incidente.

En una entrevista con el medio El Tiempo, la abogada relató lo sucedido y lo que desató la discusión entre ambos.

Segura afirmó que ella necesitaba terminar algunas cosas de su trabajo entonces cuando llega a la sala de espera ve que hay una silla vacía.

Al no ver ningún bolso o maleta decide sentarse ahí, pero a los pocos minutos la esposa del hombre que la golpeó le dice que es de él la silla.

Una vez estaba terminando su trabajo, se le acerca el hombre, identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda.

Cuando se le acerca le dice: “se levanta o la levanto”, ella decide ignorar eso y continúa con su trabajo.

“El señor le pasa el teléfono a una joven que estaba detrás y le dice que lo grabe que me va a decir tres cosas y es ahí cuando me pega con la mano”, contó.

La mujer comentó que, con un golpe, el agresor le tumbó el teléfono y le propinó un fuerte golpe en la cabeza: “de la magnitud del impacto me arrancó el arete”.

La empresa donde trabaja la abogada se pronunció y afirmó que “No vamos a ocultarlo. No vamos a esquivarlo. Sí, es un hecho real. Y como equipo, como mujeres y como marca nos duele profundamente”.

Sin embargo, quien también salió a hablar de lo sucedido es la esposa del sujeto, quien pidió que este hecho de violencia no sea vinculado a su empresa.

La mujer publicó un video en redes en donde aseguró que no justifica la agresión que cometió su esposo: “no lo apruebo y no me quedo callada”.

“Lo rechazo desde lo más profundo porque creo en la dignidad, en el límite y en el respeto. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo porque toda acción tiene consecuencias”, puntualizó.

La alcaldía de Bogotá también se pronunció ante el caso ocurrido el 27 de julio, afirmando que en la ciudad “decimos no a la violencia contra la mujer y a la violencia de género”.

De acuerdo con la administración de Carlos Fernando Galán la defensa de la víctima alegó que “no se activaron protocolos básicos como la Línea Púrpura Distrital, no hubo acompañamiento psicosocial ni presencia institucional de entidades responsables como la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer)”.

“La víctima fue incluso trasladad en el mismo vehículo que el agresor, lo que constituye una revictimización inaceptable”, concluye el comunicado.