Estados Unidos: Donald Trump ahora "considera seriamente" el indulto para Sean Combs antes de la sentencia

Credito: Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images

Trump ahora "considera seriamente" el indulto para Sean Combs antes de la sentencia; la Casa Blanca no dice nada oficialmente.

EXCLUSIVA 31 de julio de 2025: Donald Trump está considerando seriamente otorgarle a Sean "Diddy" Combs un indulto presidencial completo antes de la sentencia del fundador de Bad Boy Records, condenado a finales de este año. Casi dos meses después de que Trump considerara públicamente la idea de indultar a Diddy en una reunión en el Despacho Oval, una fuente del gobierno declaró a Deadline que se está considerando seriamente una exención de la cárcel integral para Combs, informó deadline.com.

Además, mientras varios allegados del intérprete de "All About the Benjamins", acusado y actualmente encarcelado, han estado presentando sus argumentos a la Casa Blanca, otras fuentes confirman que el tema ha pasado de ser una simple maniobra de Trump a un evento procesable desde que Combs fue declarado parcialmente culpable en su juicio por tráfico sexual en la ciudad de Nueva York a principios de este mes. Por supuesto, como atestiguan varias partes, al ser esta la montaña rusa del mundo Trump, cualquier decisión sobre el indulto de Combs está en constante cambio hasta que el presidente de Estados Unidos firme su firma.

Tras negársele repetidamente una fianza de 50 millones de dólares y su liberación del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su arresto en septiembre pasado, Combs podría pasar de dos a tres años en una prisión federal tras su sentencia el 3 de octubre a cargo del juez Arun Subramanian. Cualquier sentencia incluiría el tiempo ya cumplido.

Aun así, y con la exigencia de que los federales apliquen la pena máxima según las directrices de sentencia, se espera que la defensa, compuesta por 10 abogados, presente una apelación casi inmediatamente después de la sentencia. Contactados por Deadline, el equipo de defensa de Combs, liderado por Marc Agnifilo y Teny Gerago, no hizo comentarios sobre ninguna negociación para el indulto de su cliente.

Si bien varias personas cercanas a Combs, tanto a nivel personal como profesional, han participado activamente en la búsqueda de un recurso ante la Casa Blanca para el ganador del Grammy, según tengo entendido, el equipo de defensa no ha tenido una participación significativa en el proceso.

En el número 1600 de la Avenida Pensilvania, la respuesta fue que "la Casa Blanca no hará comentarios sobre la existencia o inexistencia de ninguna solicitud de clemencia", según un funcionario de la administración.