Estados Unidos: Kamala Harris decide no postularse a la gobernación de California

Credito: Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images file

30 de julio de 2025.-La exvicepresidenta consideró seriamente una campaña, pero decidió no hacerlo. Una persona cercana a ella afirmó que su decisión "mantiene la puerta abierta" para una posible candidatura presidencial en 2028, inform[o Noticias de NBC.com.

La exvicepresidenta Kamala Harris no se postulará a la gobernación de California, anunció el miércoles, poniendo fin a meses de especulaciones tras su derrota en la contienda presidencial de 2024 ante Donald Trump.

"En los últimos meses, he considerado seriamente pedirle a la gente de California el privilegio de servir como su gobernadora", declaró Harris en una declaración preparada. "Amo a este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé a la gobernación en estas elecciones".

"Por ahora, mi liderazgo —y mi servicio público— no se centrarán en cargos electos", continuó. "Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir a demócratas en todo el país que lucharán con valentía y compartir más detalles sobre mis propios planes en los próximos meses".

La decisión surge en un momento en que Harris busca preservar su capacidad para lanzar su candidatura a la Casa Blanca en 2028, si decide hacerlo, según informaron dos personas cercanas a Harris. Si bien postularse para gobernadora técnicamente no le impediría participar en la contienda presidencial, se consideraron las limitaciones que una campaña estatal le habría impuesto.

"Esto mantiene la puerta abierta para 2028", dijo una de las personas cercanas a ella. Esta persona indicó que Harris tomó la decisión tras meses de conversaciones.

"Fue una decisión muy difícil, le costó mucho aceptarla. Estaba muy conflictuada", añadió. "Quiere tener el mayor impacto posible".