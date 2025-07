(VIDEO) Guerra civil en la FED, alerta de tsunami y la posible sonda alienígena se acerca

Miércoles, 30 de julio de 2025. Claves del día: Guerra civil en la FED, alerta de tsunami y la posible sonda alienígena se acercaLa Reserva Federal de Estados Unidos celebra hoy una reunión clave en la que se espera que mantenga sin cambios los tipos de interés, pero toda la atención del mercado está puesta en una posible ruptura interna dentro del FOMC. Se anticipa que al menos dos gobernadores, Christopher Walker y Michelle Bowman, podrían emitir votos disidentes, lo que marcaría la primera vez desde 1993 que más de un miembro de la Fed rompe filas en una misma decisión. La figura de Jerome Powell está en el centro del debate, con crecientes presiones políticas desde la administración Trump. Además, el mercado espera otros dos datos fundamentales esta semana: el PIB del segundo trimestre, con una previsión de crecimiento del 2,4%, y el informe de empleo del viernes, que podría reflejar una destrucción de 100.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 4,2%.Un potente terremoto de magnitud 8,7 ha sacudido la península rusa de Kamchatka, generando alertas de tsunami en todo el Pacífico. La ola impactaba la ciudad costera de Severo-Kurilsk, donde se evacuaba a los residentes sin que se registraran víctimas fatales. También se observaron olas de hasta 4 metros en otras zonas de Kamchatka. Estados Unidos ha emitido alertas para Hawái, Alaska y el norte de California, incluyendo áreas cercanas a Oregón. Japón, Guam y las Islas Marianas del Norte también están en alerta.Es el sismo más fuerte en la región desde 1952 y ha dejado varios heridos leves. Más de 50 réplicas se han registrado desde el evento principal.Un destacado físico de Harvard ha planteado en una entrevista recogida por Reuters que un objeto interestelar que se acerca al Sol podría no ser un simple meteorito, sino una sonda enviada por inteligencia extraterrestre. El científico señala que la trayectoria irregular y las características "muy peculiares" del objeto hacen necesario replantear su origen. Aunque no se trataría de un contacto directo con vida alienígena, sí podría representar el primer indicio claro de tecnología no humana detectada por la ciencia. La comunidad científica observa con atención, mientras crece el interés global por lo que podría ser un momento histórico para la humanidad.