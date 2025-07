Sicarios matan a 17 personas al azar en una comunidad rural de Ecuador

Masacre en Ecuador: Asesinan a 17 personas en zona rural Credito: Agencias

Guayas, una pequeña localidad costera en el suroeste de Ecuador, celebraba el aniversario número 73 de su declaración como parroquia cuando, alrededor de las nueve de la noche del domingo, sicarios irrumpieron en un bar y abrieron fuego. 16 personas murieron en el acto y otras catorce resultaron heridas. Los atacantes, que llegaron en dos camionetas, dispararon también durante la huida contra la gente que estaba en la calle. Tres adolescentes que caminaban por el lugar fueron alcanzados por las balas; uno de ellos, de apenas 12 años, murió en el lugar.



La masacre ha dejado una huella profunda en esta comuna rural de agricultores, de poco más de 18.000 habitantes. Cuando cesaron los disparos, los vecinos salieron de sus casas para ayudar a los sobrevivientes que gritaban pidiendo auxilio.



El centro de salud de Guayas solo atiende en horario diurno y no cuenta con ambulancia, por lo que fueron vecinos quienes improvisaron el rescate. Subieron a los heridos en camionetas, motos y autos particulares y los trasladaron hasta los hospitales de ciudades vecinas.



La policía recogió horas después unos 40 casquillos, pero con la luz del amanecer aún quedaban más regados por el asfalto. Había también zapatos, gorras, carteras.



El miedo se instaló en el pueblo. En la única escuela de la zona, los profesores llegaron temprano, pero ningún niño asistió. La tragedia golpeó hogares enteros que perdieron hasta cuatro integrantes en la noche de terror. “Fue horrible. En el día estábamos de fiesta y de repente pasó esto”, relata un vecino, que prefiere no dar su nombre. Asegura que las víctimas eran gente del barrio, trabajadores, vecinos y que ninguno, asegura, tenía vínculos con bandas criminales.



Las autoridades aún no confirman el móvil del ataque, pero fuentes policiales señalan que el bar podría haber sido el blanco de una disputa entre grupos del crimen organizado. En los últimos años, el narcotráfico ha echado raíces con fuerza en zonas rurales del país. Ecuador, que durante décadas fue visto como un rincón de paz en la región andina, lidera hoy las tasas de homicidio de Sudamérica, arrastrado por una guerra entre mafias que se disputan rutas y territorios para el tráfico de drogas.



El año 2025 ha marcado un nuevo récord de violencia. En los primeros seis meses, se registraron 5.060 muertes violentas, un 41% más que en el mismo periodo de 2024. La mayoría de estos crímenes se concentran en la costa, donde los grupos armados han desplazado al Estado.



El ataque en Guayas se suma a una serie de masacres. Hace apenas una semana, otra ocurrió en Playas, una ciudad ubicada en la misma provincia, donde acribillaron a once jóvenes que jugaban billar en un local del centro.



Según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, la violencia ha dejado de estar confinada a las cárceles, donde antes se registraban estos hechos, y ha tomado las calles. Durante el primer mandato de Daniel Noboa (noviembre de 2023 a abril de 2025), se han contabilizado 330 asesinatos múltiples —eventos con tres o más muertos—. En el 82% de los casos, las personas asesinadas no tenían antecedentes penales.



Más de 1.200 personas han muerto en estas masacres, que comienzan a tomar comunidades rurales como Guayas, pueblos pequeños, sin policía suficiente y sin servicios básicos.