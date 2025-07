Presidente Maduro a la oposición: Vamos a gobernar el 85% de los territorios municipales para que respeten

Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envío un mensaje a la oposición venezolana, en donde resalta que “vamos a gobernar el 85 % de los territorios municipales de Venezuela, pa´que respeten”, esto en referencia al triunfo del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), en las pasadas elecciones municipales.

"Somos una fuerza de verdad, el pueblo empoderado, somos hijos e hijas de Bolívar y Chávez, destinados a gobernar esta Patria todo el siglo XXI y más allá” dijo el mandatario nacional durante sus palabras en el Balcón del Pueblo, en donde recibió la movilización en conmemoración de los 71 años del nacimiento del expresidente Hugo Chávez.

El jefe de Estado, resaltó que en Venezuela desde el año 2000 se han venido cumpliendo con las elecciones, tal como lo establece la Constitución Nacional, a pesar de la pandemia, intentos de magnicidios e intentos desestabilizadores.

“Desde el 2000 hasta ayer, hemos hecho siete elecciones municipales (...) aquí no vale nada de eso. No le comemos coba a nadie, cuando hace falta hacer elecciones, se hace, porque no le tememos a nadie. ¡Nosotros vamos pa’ lante y nadie nos detendrá, porque no han podido jamás ni nunca!”, sentenció.

El presidente Maduro estuvo acompañado de la alcaldesa reelecta de Caracas, Carmen Meléndez; los alcaldes electos de Maracaibo, Gian Carlos Di Martino y de Petare, Diógenes Lara, hermano de William Lara, entre otros.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para informar que este lunes su programa Con Maduro+, cederá su espacio para la transmisión de videos-documentales del proceso histórico de hace un año, cuando fue reelecto como presidente para un nuevo periodo.