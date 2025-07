(VIDEO) La amistad entre Trump y Epstein, vista por Jaime Bayly

Martes, 22 de julio de 2025. Desde Lima, Perú, Jaime Bayly abordó un reportaje del New York Times y revelaciones del Wall Street Journal que colocan al expresidente Donald Trump en una situación comprometida debido a su relación con el fallecido magnate Jeffrey Epstein.



???? Amistad con Epstein

Según Bayly, entre 1990 y 2004, Trump y Epstein mantuvieron una relación cercana. Ambos vivían en Palm Beach y frecuentaban sus respectivas mansiones. Durante esa época, Trump asistió a numerosas fiestas privadas organizadas por Epstein en Nueva York y Florida, y se ha confirmado que voló siete veces en el avión privado del empresario, aunque no hay evidencia de que haya visitado su isla privada.



También se documenta que Trump organizó fiestas en su mansión Mar-a-Lago, incluyendo desfiles privados con modelos de Victoria’s Secret, muchas de las cuales eran cercanas a Epstein. Una de las jóvenes mencionadas es Virginia Giuffre, reclutada por Epstein tras verla trabajando en el spa de Mar-a-Lago a los 14 años.



???? Testimonios comprometedores

Algunas mujeres, ahora adultas, han testificado que Epstein ofreció sus servicios a Trump en más de una ocasión. No existen pruebas concluyentes de que Trump haya accedido a estos ofrecimientos, pero los indicios refuerzan la imagen de una cercanía incómoda entre ambos.



???? Dibujos y demandas

El Wall Street Journal publicó una carta manuscrita y dibujos eróticos enviados supuestamente por Trump a Epstein con motivo de su 50º cumpleaños. Estos documentos fueron encontrados entre los archivos de Ghislaine Maxwell, condenada por reclutar menores para Epstein. Trump ha negado su autoría y ha demandado a Rupert Murdoch, propietario del periódico, por 10 billones de dólares.



???? Ruptura en 2004

Bayly explicó que la amistad entre ambos terminó en 2004, luego de que compitieran por la compra de una mansión en Palm Beach. Trump ganó la puja y, poco después, expulsó a Epstein del exclusivo club Mar-a-Lago tras rumores de que había intentado seducir a la hija adolescente de un miembro prominente del club.



Desde entonces, Trump ha calificado públicamente a Epstein como un "depravado" y "pervertido", aunque su pasado común sigue generando sospechas sobre su posible implicación en la red de explotación de menores de Epstein.



???????? Liberación de venezolanos

En otro segmento, Jaime Bayly celebró la liberación de 252 venezolanos que se encontraban detenidos en condiciones inhumanas en la megacárcel de El Salvador. Denuncias aseguran que fueron víctimas de tortura, desnutrición y maltratos, a pesar de que la gran mayoría no tenía antecedentes penales.



Como parte de un intercambio entre gobiernos, Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses y prometió la liberación de 80 presos políticos, de un total de aproximadamente 2.000.



Bayly calificó esta noticia como un hecho positivo y esperanzador, destacando que muchos de los repatriados fueron injustamente deportados desde Estados Unidos sin un debido proceso.







