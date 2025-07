Venezuela logra repatriación de niños secuestrados por EEUU

El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, manifestó que arribaron siete niños que fueron rescatados del secuestro a que los tenían sometidos las autoridades estadounidenses. Vienen al reencuentro con sus padres, abuelos, hermanos y su patria

18 de julio de 2025.- Como parte del esfuerzo del Estado bolivariano por proteger a sus connacionales de las políticas migratorias de Trump, este viernes arribó a la tierra de Bolívar y Chávez un nuevo vuelo del plan Vuelta a la Patria, que permitió el regreso de 251 connacionales, entre ellos un grupo de niños.



El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, manifestó que arribaron siete niños que fueron rescatados del secuestro a que los tenían sometidos las autoridades estadounidenses. Vienen al reencuentro con sus padres, abuelos, hermanos y su patria, apuntó Cabello.



Todos los niños y niñas que fueron separados de sus familias regresarán a la patria venezolana, aseguró la primera combatiente, Cilia Flores, quien recordó el compromiso del Gobierno Bolivariano de liberarlos a todos.



Previamente, Cabello refirió que un total de 8.283 venezolanos han llegado a Venezuela en los vuelos del Plan Vuelta a la Patria luego de permanecer secuestrados y perseguidos por las autoridades de los EE.UU.



Lucha incansable de Venezuela para unificar a las familias



28 de abril – Gobierno de Venezuela denuncia el secuestro de la bebé Maikelys Espinoza, separada forzosamente de su madre (Yorelis Bernal) el 14 de mayo de 2024. El padre de la niña (Maikel Alejandro Espinoza) fue secuestrado y trasladado sin juicio previo a un centro de detención conocido como CECOT, en El Salvador.



29 de abril – Venezuela inicia la campaña para la liberación de la niña, que incluyó actos, vigilias y movilizaciones populares, así como pronunciamientos institucionales y acciones de comités de solidaridad, capítulos de la Internacional Antifascista y organizaciones sociales en todo el mundo.



1ro de mayo – La movilización por el Día Internacional de los Trabajadores en Venezuela deviene el primer acto multitudinario para reclamar la liberación de la niña Maikelys y denunciar una vez más las groseras violaciones de DD.HH. a que son sometidos los migrantes venezolanos bajo la Administración Trump.



14 de mayo – Tras dos meses de batalla política, EE.UU. se ve obligado a devolver a Maikelys Espinoza a su madre. En las semanas siguientes, el Gobierno venezolano refuerza la denuncia de otros casos de menores separados arbitrariamente de sus padres mientras estos eran deportados.



1 de julio – La Asamblea Nacional (AN) aprueba por unanimidad declarar persona non grata al Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, y a todo el personal de su oficina en Venezuela. Los acusa de inacción ante las violaciones de DD.HH. cometidas contra migrantes venezolanos.



5 de julio – La AN dedica el Día de la Independencia a las madres y abuelas de los niños secuestrados en EE.UU.



11 de julio – El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, confirma que las autoridades venezolanas mantienen comunicaciones diarias con funcionarios de EE.UU. para lograr la liberación de los 31 niños secuestrados en ese país y de los 252 venezolanos retenidos arbitrariamente en El Salvador por orden del presidente Donald Trump. Expresó que su liberación constituye prioridad.



14 de julio – El presidente Maduro entrega una carta a la representación de papa León XIV en Venezuela para que abogue por la devolución a las familias en Venezuela del grupo de menores retenidos por Estados Unidos.



La intensa batalla política -que también empleó vías legales y diplomáticas- transcurre en un contexto de permanente denuncia a la criminalización de la migración venezolana en EE.UU., narrativa artificial creada por la ultraderecha venezolana y usada por la Administración Trump para deportar migrantes de la nación suramericana.



En paralelo, el Gobierno Bolivariano ha desenmascarado a representantes de la derecha extremista que actúan como coyotes y construyeron un negocio a partir de la trata de personas. Esa actividad ilegal tiene lugar a la vista de las autoridades estadounidenses.